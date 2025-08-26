İsrail Gazze’den Bir Milyon Filistinlinin Göç Ettirilmesini İmkansız Buluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Maariv gazetesi, Gazze’den yaklaşık bir milyon Filistinlinin kısa sürede göç ettirilmesinin zorluklarına dikkat çekti. Gazete, bu planın lojistik ve siyasi açıdan karşılaşılan büyük güçlükleri vurguladı. Ayrıca İsrail esirlerinin hayatının da tehlikede olduğu, askeri bir hata durumunda esirlerin katliama ya da idama maruz kalabileceği belirtildi.

Gazete, İsrail ordusunun Gazze kontrolünü sağlasa bile, Hamas’ın tamamen yok olmayacağını, bunun yerine gerilla savaşına dönüşeceğini ve bu yüzden operasyonun uzun ve karmaşık bir mücadele halini alacağını kaydetti.

Maariv, güneydeki şehri boşaltmanın pratikte mümkün olmadığını ve yüz binlerce Filistinlinin bölgede kalacağını ifade etti. Bu durum, operasyonun zorluklarını artırmakla beraber, İsrail’in hedeflerine ulaşmasını da önemli ölçüde engelliyor.

Bu gelişmeler, İsrail’in Gazze operasyonlarındaki zorlukları ve bölgedeki insanlık dramını ortaya koyarken, bölgede uzun sürecek bir çatışmanın sinyallerini veriyor. Bölgedeki esirlerin güvenliğinin sağlanması ve sivillerin durumu ise uluslararası kamuoyunun önemli endişeleri arasında yer alıyor.