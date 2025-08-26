  1. Ana Sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Culani: "DAİŞ'in En Büyük Zarar Göreni Benim"

26 Ağustos 2025 - 16:55
News ID: 1720747
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Culani, Kuveyt'teki El-Nahar gazetesine verdiği röportajda DAİŞ'in en büyük zarar göreni olduğunu söyledi ve tüm etnik ve İslami ideolojilerin bölgedeki yenilgisini vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, El-Nahar gazetesine yaptığı açıklamada, hiçbir şekilde Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olmadığını belirtti. Culani, DAİŞ'in (IŞİD) eylemlerinden kendisini en büyük zarar gören olarak nitelendirdi ve bölgedeki etnik ve İslami tüm ideolojilerin yenildiğini ifade etti.

Culani, Suriye içindeki ayrılıkçı planların sadece hayal olduğunu söyleyerek, Kürtler ve Süveydâ halkı için çözümün ancak ülkenin birliği çerçevesinde mümkün olduğunu açıkladı. Ayrılığın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti ve hükümetin politikasının "hoşgörü üzerine kurulu olduğunu, intikam değil" dedi.

İsrail ile ilişkiler konusunda ise tek şartın Golan Tepeleri’nin Suriye topraklarına geri dönmesi ve 1974 anlaşmasının uygulanması olduğunu kaydetti. Bu şartlar gerçekleşmeden barıştan söz edilemeyeceğini vurguladı.

Son olarak, Suriye ve Lübnan arasındaki herhangi bir müdahaleye karşı olduğunu belirten Culani, Lübnan’daki Hizbullah’a karşı bir savaş veya "ateş nehri" fikrinin temelsiz olduğunu ifade etti.

Bu ifadelerle Culani, bölgedeki siyasi ve askeri duruşunu netleştirirken, Suriye'nin ulusal birliği ve egemenliğine bağlılığını bir kez daha gösterdi.

