Kızıldeniz, ABD'nin savaş doktrinini değiştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen merkezli saldırıların ardından Kızıldeniz'de yaşananlar, asimetrik savaşlar için küresel bir laboratuvar haline geldi.

Düşük maliyetli insansız hava araçları (İHA) ve hassas güdümlü füzelerin, en gelişmiş teknolojilere sahip ordular için dahi ciddi bir tehdit oluşturduğu görüldü.

Bu durum, 2023 sonlarından itibaren ABD, Avrupa ve İsrail ittifakının karşısına, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçerli olan askeri doktrinleri sarsan yeni bir tablo çıkardı.

Üst düzey Amerikalı yetkililer, basit ve ucuz sistemlerin devasa donanmaları zor durumda bırakabildiğini ve savunma maliyetlerini katlayarak artırdığını kabul ediyor.

Bu gerçeklik, başta ABD ve Çin olmak üzere büyük güçleri stratejilerini yeniden gözden geçirmeye zorladı.

Washington yönetimi, uçak gemileri ve ağır donanma unsurlarının Ensarullah gibi asimetrik bir güce karşı caydırıcılık sağlayamadığını anladı.

Pekin yönetimi ise Yemen'deki deneyimi, insansız sistemlere yatırım yapmanın ABD'nin klasik askeri üstünlüğünü dengelemek için bir fırsat olduğu yönündeki görüşlerini pekiştiren bir kanıt olarak değerlendirdi.

ABD'den karşı hamle: Özel birlik kuruldu

Defense One dergisinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Virginia'daki Quantico üssünde saldırı amaçlı İHA'ların kullanımı için 12 kişilik özel bir birlik kurdu. Bu adımın, Kızıldeniz'de yaşananların doğrudan bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Birim, denemeler kapsamında radyo frekanslarıyla çalışan yeni tip araçlar ve elektronik karıştırmaya daha dayanıklı, fiber optik bağlantılı modeller geliştiriyor.

Birimin hedeflerinden biri de İHA maliyetini 200 bin dolardan 2 bin dolara kadar düşürmek.

Pentagon'dan "Replicator" hamlesi

Yemen'deki son çatışmalar, ABD'nin deniz savaşı konseptinde bir dönüm noktası yarattı. Düşük maliyetli insansız hava ve deniz araçlarıyla donatılmış düzensiz bir gücün, klasik kuvvet dengelerini sarsabileceği ortaya çıktı.

Washington, yalnızca pahalı füze savunmalarına güvenmenin çözüm olmadığını ve yeni teknolojilere uyum sağlanması gerektiğini anladı.

Bu kapsamda Pentagon, "Replicator" (çoğaltıcı) adını verdiği bir girişim başlattı. Girişim, düşük maliyetli insansız sistemlerden oluşan büyük sürüler üretmeyi amaçlıyor.

Savunma Bakanlığı, bu çerçevede 2023 sonunda 500 milyon dolarlık ilk alım emrini vererek farklı tür ve boyutlarda insansız hava ve deniz araçları sipariş etti.

2025 bütçesi için de aynı tutarda ek kaynak talep edildi. Hedef, Kızıldeniz'de ortaya çıkan taktiksel boşluğu kapatmak ve ABD donanmasına düşük maliyetli sürü İHA'larla savunma kapasitesi kazandırmak.

ABD basınında çıkan haberlerde, bu sistemlerin "donanmanın menzilini genişleteceği, konumsal farkındalığını artıracağı ve muharebe etkinliğini yükselteceği" belirtildi.

Hedef, Çin'in denizdeki meydan okuması

Amerikalı komutanlar, Çin'in Tayvan Boğazı'na yönelik olası bir deniz hamlesini engellemek için kendi kendine hareket edebilen sürü insansız sistemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle ABD, doğrudan insan komutası olmadan görev yapabilecek insansız deniz filoları geliştirmeye hız verdi. Ancak her bir hızlı hücum botunun maliyeti halen milyonlarca doları buluyor.

Bu yarış, Kongre'nin onayladığı ve insansız deniz sistemlerine yaklaşık 5 milyar dolar ayıran "Büyük Güzel Yasa"nın da odak noktasını oluşturuyor.

Tüm bu adımlar, küresel denizlerde ABD donanması ile Çin arasında yaşanabilecek muhtemel bir karşılaşmanın hazırlıkları olarak görülüyor.

Yaygın bir insansız sistem kapasitesine ulaşmanın, Washington'a böyle bir çatışmada ağır insan ve malzeme kayıplarını önleme imkânı sağlayabileceği değerlendiriliyor.