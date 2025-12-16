Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Pasifik'in dalgalı sularında, ABD donanmasının helikopter ve fırkateynleri devreye girdi; üç balıkçı teknesi "uyuşturucu taşıyor" gerekçesiyle tarandı, sekiz mürettebat hayatını kaybetti. SOUTHCOM'un resmi açıklaması, "hassas istihbarat"la övünürken, yerel balıkçı sendikaları "katliam" diye haykırdı – teknelerin çoğunda aile babaları, geçim derdinde denize açılmıştı. Son aylarda benzer operasyonlarda 25'ten fazla Latin kökenli öldü; Kolombiya ve Ekvador sahillerinde protestolar patladı.

Akademik literatürde "narko-terör" söylemi olarak eleştirilen bu taktikler, ABD'nin Monroe Doktrini kalıntılarını andırıyor: Uyuşturucu bahanesiyle Venezuela ve Nikaragua direnişine baskı, askeri üs genişletme fırsatı yaratıyor. Operasyon görüntüleri sızdı; bir teknenin enkazında çocuk oyuncağı bulundu, bu da "istihbarat hatası" tartışmasını alevlendirdi. BM İnsan Hakları Konseyi soruşturma çağrısı yaptı, fakat Pentagon "kural dışı hedef" diye geçiştirdi.

Bu olay, direniş ekseninin global yayılımını simgeliyor – Latin Amerika'daki halk hareketleri, ABD'nin "güvenlik" kisvesi altındaki sömürgeci müdahalelerine karşı birleşiyor. Eski CIA yetkilisi Philip Agee'nin mirası gibi, sahadaki raporlar Washington'un gerçek amacını ifşa ediyor: Kaynak kontrolü ve muhalif bastırma. Bölge liderleri acil zirve topluyor; Venezuela Dışişleri, "deniz haydutluğu" suçlamasıyla BM'ye başvurdu.