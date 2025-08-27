Amerikalı “Muhammed”: Dünya Halkları İran’ın Yanında, Batı Medyası Yalan Söylüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika’da doğup yetişen ve Şii bir ailede büyüyen Muhammed, fen bilimleri eğitiminin ardından dini ilimlerle ilgilenmeye başladı. Üç yıldır her yıl Irak’ın Kerbela kentinde düzenlenen Arbaîn ziyaretine katıldığını belirten Muhammed, bu ziyaretlerde Şehit Ebrahim Hâdi Kültür Mescidi ile tanıştığını ve bundan sonraki ziyaretlerinde onlarla çalışmaya başladığını söyledi. Muhammed, Batı medyasının İslam karşıtı ve gerçeği çarpıtan tavrını eleştirerek, insanların gerçekleri öğrenmesini engellediğini belirtti.

Muhammed, “İmam Mehdi (a.s.) sadece İran, Suriye veya Lübnan’ın değil, tüm dünyanın lideri olacak. O zaman dünya halkları ona tabi olacak.” dedi. Ayrıca pandemiden beri artan Filistin ve Gazze’deki şiddetin, Batı toplumlarında insanları gerçeğe daha çok yaklaştırdığını vurguladı.

Arbaîn’i Amerika’daki çevresine anlatırken özellikle şu ifadeyi kullandığını belirtti: “İmam Ali’nin öğüdü çok önemlidir; gerçeğin safını anlamak için düşmanın atışlarının yönüne bakın.” Muhammed, “Arbaîn, zor fiziksel saldırılardan çok, medyada engellenen ve sansürlenen bir manevi ve kültürel eylem. İnsanların batı medyasındaki ambargoya rağmen Arbaîn’i bilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Kendisi ve travma yaşadıkları gibi farkındalık oluşturmak için yerel cemiyetlerde programlara katılan Muhammed, her yıl Arbaîn ziyaretini İmam Mehdi’ye bağlılık tazelemek için yaptığını anlattı. Ayrıca, Şehit Kasım Süleymani’nin şehitliğiyle ilgili olarak, Süleymani’nin bir keresinde fiziksel olarak Kerbela’ya gidemeyen ancak ruhen ve yaşamıyla Kerbela yolunda olan Şehit Fakhrizade’ye “Eğer ben şehit olursam yerime binlerce kişi gelir; ama sen şehit olursan yerini dolduracak kişi kolay bulunmaz.” dediğini aktardı.

Muhammed, Arbaîn ziyaretinden aldığı manevi güçle, Batı’da yaşanan Filistin ve Gazze gibi güncel çatışmalara yönelik farkındalığı artırmaya çalıştığını söyledi. Ona göre gerçek mücadele sadece bedensel değil ruhen de kalıcı olmaktır.

Son olarak Muhammed, 2025 yılında İsrail’in İran’a yönelik saldırısına karşı İran halkına mesajını şöyle iletti: “Dünya halkları sizlerin yanındadır. Batı medyası gerçeği çarpıtıyor. Örneğin batı medyası sanki tüm dünya eşcinselleri destekliyormuş gibi gösteriyor, ama gerçek böyle değil. CNN, BBC, Fox News gibi kanallar çoğu zaman yalan ve yanıltıcı raporlar yayınlıyor. Bunlara inanmayın.”

“Kur’an-ı Kerim de her duyduğunuzu sorgulamayı öğütlüyor. Sizler medyada gördüklerinizi dikkatle inceleyin. Batı’daki sansür ve yalanlar kasten zihinleri kontrol altına alma çabasıdır. Ancak son yıllarda Gazze, Lübnan ve Suriye’de yaşanan zulümler insanlarda büyük bir uyanışa sebep oldu.” diyen Muhammed, ayrıca şunları dile getirdi:

“İsrail ve Amerika ayrılmazdır. Savaşlar Amerika’nın isteğiyle oluyor. İran halkı İsrail ile normalleşmek gibi bir hata yapmasın; ABD ile yapılan görüşmeler de faydasızdır. Batı medyası zihnimizi kontrol etmeye çalışıyor. Askeri savaş zordur, ama psikolojik savaş daha zordur.”

Muhammed’in sözleri, Batı medyasının gerçekleri gizleyerek halkların bilinçlenmesini engelleme çabasını ortaya koyarken, dünya halklarının adalete ve hakikate olan bağlılığının artmaya devam ettiğini göstermektedir.