Microsoft’taki İsrail protestosunda çalışanlar tutuklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington’daki Microsoft genel merkezinde gerçekleşen protesto, şirketin İsrail hükümetiyle yürüttüğü bulut sözleşmelerine karşı çalışanların başlattığı eylemler zincirinin son halkasını oluşturdu.

CEO’nun ofisinde yapılan oturma eyleminin ardından, mevcut ve eski çalışanlardan oluşan grup polis tarafından binadan çıkarıldı ve bazı protestocular tutuklandı.

Eylemin organizatörlerinden eski Microsoft çalışanı Abdi Muhammed, polisin protestocuları kelepçeleyerek binadan çıkardığını belirtti.

Muhammed, “Ne tutuklamalar ne de şiddet, sesimizi yükseltmekten alıkoyamaz” dedi.

Protestonun ardından, çalışanlar ve destekçileri şirketin genel merkezinin önünde toplandı.

Salı günü gerçekleştirilen eylem, geçen hafta Redmond’daki merkezde yirmi aktivistin tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolar zincirinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Eylemler, İngiliz The Guardian gazetesi, Filistin-İsrail dergisi +972 ve İsrailli Local Call sitesi tarafından ortak yürütülen araştırmayla aynı zamana denk geldi.

Araştırmada, İsrail’in askeri istihbarat teşkilatı Birim 8200’ün Batı Şeria ve Gazze Şeridi sakinlerinin telefon görüşmelerini Microsoft’un Azure platformunda sakladığı ortaya kondu.

Microsoft ise yaptığı açıklamada, “Hizmetlerimizin sivilleri izlemek veya telefon görüşmelerini toplamak için kullanıldığı konusunda bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Guardian’ın Salı günü yönelttiği soru önergesine hemen yanıt vermeyen şirket, Azure yazılımının kullanımıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Ancak aktivistler, şirketin adımlarını yetersiz bulduklarını belirterek eylemlerini sürdürdü ve yoğunlaştırdı.

Bloomberg’in haberine göre, Microsoft protestoları kontrol altına almak için olağanüstü önlemler aldı. Şirket, gösterileri takip etmek üzere FBI’dan yardım talep etti ve yerel yetkililerle iş birliği içinde eylemleri durdurmaya çalıştı.

Mayıs ayında araştırmacı Gray Zone internet sitesi şöyle söylemişti:

"Nasıl ki Nazi Almanyası'nın suçları, IBM'in Yahudileri, Romanları ve engelli insanları takip etme ve tutuklama teknolojisi olmadan işlenemezdiyse, İsrail'deki apartheid rejimi ve Filistinlilere yönelik soykırım da Microsoft olmadan işlenemezdi"