İkinci Uluslararası Dini Liderler Konferansı Malezya’da İran Temsilcileriyle Başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilecek İkinci Uluslararası Dini Liderler Konferansı, dünya genelinden önde gelen dini liderler, düşünürler ve dinlerarası diyalog kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Konferans, Malezya Başbakanı’nın daveti ve Dünya İslam Dayanışma Örgütü’nün iş birliği ile 28 Ağustos 2025’te başlayacak.

İran’ı temsilen, ülkenin Dini Okullar Müdürü Ayetullah Alirezâ Arafî ile Dünya İslam Fıkıh Kurulu’nda İran Cumhuriyeti temsilcisi Ayetullah Ahmed Melbegi etkinlikte yer alacak. İki İranlı temsilci, konferansta düzenlenecek beş bilimsel oturumdan ikisine başkanlık edecek.

Konferansta ele alınacak başlıca konular arasında “Dini çatışmaların nedenleri ve çözüm yolları”, “Dini liderlerin çatışma ve şiddetle mücadeledeki rolleri” (Ayetullah Ahmed Melbegi başkanlığında), “Dini diplomasi ve uyuşmazlıkların çözümü”, “Dinler arası iş birliği ve başarılı deneyimlerin paylaşımı” ve “Gazze felaketi: Küresel toplumun yetersizliği ve insanî değerlerin zedelenmesi” (Ayetullah Alirezâ Arafî başkanlığında) yer alıyor.

Bu bilimsel toplantılar, dinin barış inşasındaki önemini vurgulamanın ötesinde, kültürlerarası ve uluslararası diyalog yollarını açarak aşırılık, şiddet ve Gazze gibi insanî krizlerle mücadelede yeni perspektifler sunmayı amaçlıyor. Böylece konferans, dinler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel barışa katkı sağlanması için platform niteliği taşıyor.