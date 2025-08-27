Güney Lübnan'ın direnişçi halkı Amerikan heyetine geçit vermedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan’da, Washington’ın politikalarına karşı düzenlenen halk protestoları, ABD heyetinin Sur ve Hiyam kentlerine yapmayı planladığı ziyaretleri iptal ettirdi.

Hiyam sınır köylerinde toplanan Lübnanlılar, ABD’nin İsrail saldırılarına verdiği desteği ve ülke içindeki sürekli müdahalesini protesto etti.

Gösteriler, Amerikan heyetinin bugünkü ziyaret planıyla çakıştı.

Anma törenine katılanlar, Lübnan’a yönelik aşağılayıcı Amerikan açıklamalarına tepki göstererek ülkenin egemenliğini koruma kararlılıklarını ifade etti.

Sloganlarla, İsrail saldırılarının ve ABD müdahalesinin durdurulması çağrısı yapıldı.

ABD elçisi Tom Barrack, Salı günü başkanlık sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada küstah ve tehditkâr bir dil kullandı.

“Burada farklı bir kurallar dizisi uygulayacağız. Bir an sessiz olmanızı istiyorum” diyen Barrack, “İşler kaotik bir hal aldığında ve davranışlar hayvani bir düzeye ulaştığında, buradan ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

Ardından, “Neler olup bittiğini anlamak istiyorsanız, medeni, nazik ve hoşgörülü davranın; çünkü bölgedeki sorunların kaynağı bu” dedi.

Aynı gün Lübnan’dan açıklama yapan Kongre Üyesi Jeanne Shaheen, ABD heyetinin İsrail’in eylemlerini görüşmek için gelmediğini belirterek, asıl amacın Hizbullah’ı silahsızlandırmak olduğunu vurguladı.

ABD Senatörü Lindsey Graham ise, “Hizbullah silahsızlandırıldıktan sonra İsrail ile görüşecek ve onunla farklı diyaloglar yürüteceğiz” şeklinde konuştu.