'Barzani yönetimi, Baas Partisi kadrolarına koruma sağlıyor'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) Ulusal Duruş Hareketi yöneticisi Seman Ali, Mesud Barzani yönetiminin Erbil’de Baas Partisi yöneticilerine ve ailelerine ikamet, serbest dolaşım ve koruma sağladığını açıkladı.

Ali, el-Malume haber portalına yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi hükümeti, feshedilen partinin yöneticilerinin Erbil’de ikamet etmesine izin verdi. Onlara ikamet, serbest dolaşım ve ailelerine güvenlik koruması sağladı. Oysa bu kişilerin çoğu Irak yargısı tarafından aranıyor,” dedi.

Erbil havalimanı geçiş noktası oldu

Ali, Erbil Havalimanının Baas yöneticilerinin Irak’a ve dünyanın diğer ülkelerine seyahatleri için tek geçiş noktası haline geldiğini söyledi.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi hükümetinin, Erbil’de Mesud Barzani’nin önde gelen kadrolarıyla gizli toplantılar yaptığını belirtti.

Baas'ın faaliyetleri gizlice yeniden başladı

Ali, “Eski rejimin birçok aranan ismi Erbil’in korunaklı mahallelerinde yaşıyor ve bölgede hiçbir kısıtlama olmadan serbestçe hareket ediyor,” diye konuştu.

Son olarak Ali, Baas Partisinin IKBY'de faaliyetlerine gizlice ve Bağdat hükümetinden habersiz biçimde yeniden başladığını vurguladı.