Yemen Halkı Yenilmez: İsrail Doğrudan Çatışmadan Kaçınıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Yemen halkının yenilmez olduğunu vurgulayarak İsrail’in Yemen’den gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellemede başarısız kaldığını bildirdi. Gazete, İsrail’in Ekim 2023’ten beri Yemen saldırılarını durduramadığını, ancak bu mücadeleye doğrudan dahil olmaktan kaçındığını ve sorunu ABD’ye bırakmaya çalıştığını ifade etti.

Gazeteye konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Yemenli güçlerin bölgede diğer taraflardan çok daha sert ve çılgınca hareket ettiğini, dolayısıyla İsrail için bu çatışmanın oldukça zor ve kaybedilemez bir mücadele olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD’li yetkililerin de İsrail kaynaklarının Yemen’in yenilmez olduğuna dair görüşlerini desteklediği belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesi, İsrailli yetkililerin Sana’a’nın uzun süre elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacağını gururla açıkladığını ancak Yemenlilerin kısa sürede elektriği tekrar sağladığını ve aynı zamanda yeni bir füzeyi İsrail’e gönderdiğini aktardı.

İsrail ordusundaki kaynaklara atfen ayrıca Yemen’in büyük bir zorluk teşkil ettiği ve İsrail istihbarat birimlerinin bu soruna çözüm bulmak için çalıştığı belirtildi. Gazete, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen ile çatışmayı durdurma kararının İsrail’i bu fırtınanın ortasında yalnız bıraktığını yazdı.

İsrail ordusundaki kaynaklar, Yemen’in aşamalı olarak etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ancak istihbarat alanında Yemen’e nüfuz etmenin İsrail liderlerinin düşündüğünden çok daha uzun süreceğini ifade etti. Son olarak, The Jerusalem Post, Gazze’deki savaşın durmasının Yemen’den atılan füzelerin de durmasına yol açacağını ekledi.

Bu gelişmeler İsrail’in Yemen meselesindeki zor durumu ve doğrudan çatışmadan kaçınma stratejisini ortaya koyarken, Yemen halkının direniş gücünün yüksek olduğunu göstermektedir.