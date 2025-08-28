İsrail, Filistinlilerin cenazelerini de gasp etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kudüs Press’in aktardığına göre, Filistinli Tutsaklar Derneği (Ramallah merkezli insan hakları kuruluşu), bugün bir açıklama yaparak, İsrail’in şehitlerin cenazelerini tutma politikasını kınadı. Kuruluş, bu uygulamanın Filistin halkı ve şehit aileleri üzerinde uygulanan toplu cezalandırma politikalarından biri olduğunu belirtti.

Tutsaklar Derneği Genel Müdürü Emced en-Neccar, İsrail’in Halil bölgesinden ikisi kadın 52 kişinin cenazesini Ebu Kebir Hastanesi morgunda tuttuğunu aktararak, bunun Filistinli ailelere yönelik “insafsız ve insanlık dışı” bir uygulama olduğunu ifade etti.

En-Neccar, bu politikayı “faşist ve vahşi” olarak nitelendirerek, İsrail’in Filistinlileri öldürmekle yetinmeyip, cenazelerini tutarak ailelerin onları onurlu şekilde defnetmesini engellediğini ve uluslararası hukuk ile insan hakları kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

En-Neccar, uygulamanın Filistin halkına yönelik bir baskı ve psikolojik/politik bir araç olduğunu, aileleri korkutmayı ve doğal yas ve defin haklarını kullanmalarını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Tutsaklar Derneği, şehit cenazelerinin tutulmasının özellikle Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kuruluş, uluslararası toplum, insan hakları komiteleri ve Kızıl Haç’ın sorumluluk alarak cenazelerin serbest bırakılması için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Kuruluşun verilerine göre, İsrail halen 726 cenazeyi tutuyor. Bunlardan 256’sı 2015 öncesi “numaralı mezarlarda”, 470’i ise 2015 sonrası tekrar uygulanan tutma politikası kapsamında.

Kudüs Press’e göre, tutulan cenazeler arasında 85 eski mahkum şehit, 10 kadın şehit ve 18 yaş altı 67 çocuk bulunuyor.