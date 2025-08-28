Beyrut’taki HTŞ ziyareti askıya alındı: Gerekçeler neler?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilmesi planlanan yargı ve güvenlik heyeti ziyaretini erteledi.

Ziyaretin amacı, Lübnan hapishanelerindeki Suriyeli tutukluların durumunu görüşmek ve çoğunluğunun Suriye’ye iadesi için bir mekanizma oluşturmak olarak açıklanmıştı.

Bilgili kaynaklar, kararın “iptal değil, erteleme” niteliğinde olduğunu doğrulasa da gerekçeler konusunda farklı yorumlar yapılıyor.

Kesin olan ise HTŞ’nin Lübnan makamlarının taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle duyduğu memnuniyetsizlik.

Bazı çevreler, Lübnan’daki siyasi ve yargı organlarını iş birliğini kasıtlı olarak engellemekle suçladı.

El-Ahbar’ın aktardığı bilgilere göre, Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ziyaretin ayrıntılarını takip etmekle görevlendirildi. Adalet Bakanı Adil Nassar ise resmi bir tarih belirlemek yerine konuyu koordine etmek üzere bir yargı ekibi atadı.

Adalet Bakanlığı kaynakları, Lübnan’ın özellikle ordunun ve güvenlik güçlerinin kaçırılması ve öldürülmesine karışan tutukluların statüsünü belirlemeyi reddettiğini doğruladı.

Bu tutumun ABD tarafından desteklendiği, HTŞ'nin ise bunu Lübnan ile ilişkilerin normalleşmesi için ön koşul olarak gördüğü bildirildi.

Suriye’nin talebinin Suudi Arabistan tarafından da desteklendiği belirtildi.

Konuya yakın çevreler, HTŞ yetkililerinin, sürekli temas hâlinde oldukları tutukluları baskı altında tuttuklarını belirtti.

HTŞ’liler, bu isimlere savaşlara katıldıklarını, ağır bedeller ödediklerini ve ekiplerinin zaferlerinden sonra hapiste kalmalarının mantıksız olduğunu aktardı.

HTŞ'nin, aralarında Ahmed el-Esir’in de bulunduğu yaklaşık 350 kişilik bir iade listesi hazırlaması dikkat çekti.

Gelişmelerin gölgesinde, Suriyeli ve diğer İslamcı tutukluların aileleri Rumiye Merkez Cezaevi önünde oturma eylemi düzenledi.

Eylemciler, cezaevi koşullarının iyileştirilmesini ve genel af yasasının çıkarılmasını talep etti.

Lübnan Genel Af Girişimi, Başbakan Nevaf Selam’ın Cumhurbaşkanı Josef Aun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile koordinasyon halinde, hapishane krizini ele almak için istisnai bir yasa taslağı hazırlama niyetine dair haberleri olumlu karşıladı.