Anket: Yerleşimciler Gazze'de masum insan olduğuna inanmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hebrew Üniversitesi aChord Merkezi tarafından yapılan yeni bir anket, yerleşimcilerin yüzde 76’sının Gazze’de “masum insan yok” ifadesini kısmen veya tamamen kabul ettiğini ortaya koydu.

Anket, görüşlerin sadece iktidar yanlıları arasında değil, muhalefet seçmenleri arasında da ciddi destek gördüğünü gösteriyor; muhalefet oy verenlerin yüzde 47’si bu ifadeyi tamamen benimsiyor.

Araştırma sonuçları, çoğu yerleşimcinin hükümetin Gazze’yi “toplu şekilde düşman” olarak nitelendirme çerçevesini kabul ettiğine işaret ediyor.

İsrailli araştırmacı Ron Gerlitz, sonuçları “zor bulgular” olarak nitelendirerek, bu algının Gazze’deki sivillerin hedef alınmasına yol açan bir bilinç ortamını beslediğini belirtti.

Gerlitz, “’Masum insan yok’ görüşüne katılmak, ‘orada herkes öldürülmeli’ anlamına gelmez.

Ancak bu düşünce, masum insanların öldürülmesine yol açan dinamikleri ve eylemleri besleyen zehirli bir zemin yaratıyor,” dedi.

Anket, işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik artan ırkçı saldırılarla eş zamanlı ortaya çıktı.

Geçen hafta, bir grup Yahudi genç Petah Tikva’da bir Filistinli otobüs şoförüne saldırdı.

Saldırganlar “Araplara ölüm” sloganları attı. Otobüs şoförü Muhammed Abdülhadi, saldırının, genç yolcuların bağırıp aracı tahrip etmesi üzerine uyarıda bulunmasının ardından gerçekleştiğini aktardı.

Abraham Initiatives, bu tür olayların “istisnai olmadığını”, aksine İsrail’de Arap vatandaşlara karşı şiddet ve ırkçılık dalgasının parçası olduğunu belirtti.

Kuruluş, “Bu şiddet, sürekli kışkırtma ve devletin kanun tanımazlığı sonucu ortaya çıkıyor. Saldırganlar, insanların kökeni nedeniyle onlara saldırabiliyor,” dedi.

Haaretz gazetesi, Kanal 14’ün Gazze’deki tüm kayıpları sistematik olarak “terörist” olarak nitelendirdiğini ve zaman zaman sivillerin öldürülmesini veya zarar görmesini övdüğünü aktardı.

Bu arada Forensic Architecture’ın (FA) yürüttüğü yeni bir araştırma, İsrail işgal ordusunun Gazze’yi açlığa sürükleyen bilinçli bir strateji izlediğini ortaya koydu.

Raporda, yardımların silahlı kontrol altında dağıtılması ve sivillerin yardıma ulaşırken hedef alınması detaylandırıldı.

Araştırmacılar, sivillere yönelik saldırılar, gıda depolarının yıkımı ve İsrail destekli çeteler tarafından yağmayı belgeledi.