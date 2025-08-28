Anket: Trump'ın başkanlık performansı geniş kesimlerde onay görmüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Quinnipiac Üniversitesi’nin ulusal anketi üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli politik kararları ve başkanlık performansına dair seçmen algısını ortaya koyuyor.

Kayıtlı seçmenlerle yapılan ulusal ankete göre, Trump’ın suç oranını düşürmek amacıyla Washington D.C.’ye Ulusal Muhafız göndermesi seçmenlerin çoğunluğunun tepkisini çekti.

Katılımcıların %56’sı karara karşı çıkarken, yalnızca %41’i destekledi.

Cumhuriyetçilerin %86’sı kararı desteklerken, Demokratlar %93, bağımsızlar ise %61 oranla karşı çıkıyor.

Erkekler arasında görüşler eşit dağılmış durumda (%50 destek, %47 karşı), kadınların %63’ü ise karara karşı.

Quinnipiac Anket Analisti Tim Malloy, “Ulusal Muhafızların suçla mücadele amacıyla Washington’a gönderilmesi zayıf destek görüyor ve bağımsız seçmenler büyük ölçüde karşı çıkıyor” dedi.

Seçmenlerin %37’si Trump’ın başkanlık performansını onaylarken, %55’i onaylamıyor.

16 Temmuz’daki ankette bu oranlar sırasıyla %40 onay, %54 onaylamama şeklindeydi.

Cumhuriyetçilerin %84’ü onaylarken, Demokratların %98’i ve bağımsızların %58’i onaylamıyor.

Politika alanlarında değerlendirme

Trump’ın altı temel politika alanındaki performansı şöyle:

Suç: %42 onay, %54 karşı

Rusya-Ukrayna barışı: %40 onay, %52 karşı

Dış politika: %40 onay, %56 karşı

Ekonomi: %39 onay, %57 karşı

Ticaret: %38 onay, %56 karşı

İsrail-Hamas çatışması: %34 onay, %53 karşı.

Seçmenlerin %60’ı ABD’nin İsrail’e daha fazla askeri yardım göndermesine karşı çıkıyor; %32 destekliyor.

Demokratlar ve bağımsızlar büyük ölçüde karşı çıkarken, Cumhuriyetçilerin %56’sı destek veriyor.

Filistin-İsrail algısı dengeli: %37 Filistin’e, %36 İsrail’e sempati duyuyor; %27 görüş belirtmedi.

İsrail’in Gazze’deki hareketi konusunda %50 seçmen soykırım görüşünde, %35’i aksini düşünüyor.

Seçmenlerin %40’ı Trump’ın Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı barış sağlayabileceğine inanırken, %59’u şüpheci. %76’lık bir kesim ise Putin’in olası bir barış anlaşmasına uyacağına güvenmiyor.

ABD’nin Ukrayna’ya kara birlikleri göndermesi önerisine %50 karşı, %40 destek var; hava desteğine ise %62 destek, %29 karşı çıkıyor.

Seçmenlerin %70’i Epstein dosyalarını yakından takip ediyor.

Trump yönetiminin dosyaları ele alış biçimini %67 onaylamıyor, %19 onaylıyor.

Cumhuriyetçilerin %44’ü onaylarken, Demokratlar %92, bağımsızlar %73 onaylamıyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın süreci şeffaf yürütmediğini düşünenlerin oranı %73.

Trump yönetiminin Smithsonian müzelerindeki eserleri inceleme planına seçmenlerin %60’ı karşı, %33’ü destek veriyor.

Cumhuriyetçiler %68 oranla desteklerken, Demokratlar %94 ve bağımsızlar %66 oranla karşı.

Quinnipiac Üniversitesi, 21-25 Ağustos tarihleri arasında 1.220 kayıtlı seçmenle anket gerçekleştirdi.

Örneklem, sabit hatlar ve cep telefonları kullanılarak rastgele seçildi.

Hata payı +/-3,4 yüzde puanı olarak belirtildi. Anket, bağımsız ve tarafsız yöntemlerle, sektörün en iyi uygulamalarına uygun şekilde yapıldı.

Uzmanlara göre, anket sonuçları, Trump yönetiminin iç ve dış politika hamlelerinin seçmenler üzerinde giderek artan bir şüphe ve tepki yarattığını ortaya koyuyor.

Gözlemciler, özellikle bağımsız seçmenlerin ve kadınların olumsuz tutumunun, partizan kutuplaşmayı daha da derinleştirdiğini söylüyor.

Ankete göre, bu tablo, Trump’ın başkanlık performansının geniş kesimlerde onay görmediğine dair önemli bir gösterge niteliğinde.