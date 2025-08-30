Avrupa, İran'a Karşı Son Kartını Kullandı mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan dergisi Foreign Policy, son yayımlanan bir yazısında, snapback mekanizmasının etkinliğine yönelik şüphelerini dile getirerek şunları yazdı: Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarının geri getirilmesi daha çok sembolik bir anlam taşıyor ve ABD’nin yaptırımları gibi İran ekonomisini hedef alacak şekilde etkili olamaz. Rusya ve Çin bu yaptırımların geri getirilmesine engel olamasa da, bunların uygulanmasını engelleyebilirler. Parstoday'in haberine göre, bu noktaya gelinmesinin sebebi, İran’ın geçen haftaki Avrupa koşullarını kabul etmemiş olmasıdır.

Bu koşullara göre, İran’ın altı ay süreyle yaptırımların geri getirilmesini askıya alması karşılığında, denetçilere sınırsız erişim sağlaması, 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunun saklandığı yerin bilgisini vermesi ve Amerika ile müzakerelere yeniden başlaması isteniyordu.

Ancak, İsrail ve Amerika'nın İran’a yönelik saldırıları, İran’ın bu müzakerelere katılma ya da denetçilere erişim verme istekliliğini azaltmıştır.

Yine de, üç Avrupa ülkesi, son baskı kartlarını kullanarak ve snapback mekanizmasını devreye sokarak İran'ın tutumunu değiştirmeyi umuyorlar, fakat bunun pek olası olmadığı düşünülüyor.

Almanya, Fransa ve İngiltere, geçen Perşembe günü, İran'a karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarının geri getirilmesi sürecini başlattılar. Bu üç Avrupa ülkesi, "E3" olarak bilinir ve 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarıdır. Bu anlaşma, İran’ın nükleer programının geliştirilmesinin sınırlanması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını hedefliyordu, ancak 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmadan çekildi.