İmam Hamaney’inin Düşünceleri | Düşmanlar, İslam’ın Başarıları Nedeniyle İslam’a Karşı Düşmanlık Yapıyorlar / İslam, Emperyalizmin Karşısını Alır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu yazıda İslam Devrimi Lideri İmam Hamaney’in İslam’a karşı düşmanlığın sebepleri ve amaçlarına dair görüşlerine bir bakış sunmaktadır.

İmam Hamaney’inin İslam’a Karşı Düşmanlık ve Amaçları Hakkındaki Görüşü Nedir?

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, İslam ülkelerinin büyükelçileri ve devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmede şöyle söyledi: "Gerçekten de şunu dikkate almak gerekiyor: Filistin içindeki mücadelenin yükselmesinin nedeni nedir? İslam’a yönelme. Filistinli mücahitler arasında İslam’a yönelim başladığı andan itibaren, bu eğilim her geçen gün daha da arttı ve bugün, Filistinlilerin mücadelesindeki başarılar böyle elde edildi. Yani başarının kaynağı İslam’dır, düşman da bunu anlamış durumda, bu yüzden dünyada İslam’a karşı düşmanlık yapıyorlar. Tabii ki bu İslam karşıtlığı hiçbir yere varmayacak."

İslam, Bugünün Zalim Maddeci Medeniyetinin Zulmüne Karşı Durabilir

İslam Devrimi Lideri, görüşmesine şöyle devam etti: "İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonra, İslam’a ve insanlık toplumlarına düşman olanlar, bu hareketin arkasındaki gücü, dünyada bir temel bulan ve etkisi olan bu güçle mücadele etmeye karar verdiler; bu güç neydi? O da İslam’dı. Bugün İslam’a karşı mücadele ediyorlar; neden? Çünkü İslam, toplumların büyümesini sağlar, insanları harekete geçirir, yeteneklerini açığa çıkarır ve manevi ve maddi bir medeniyetin ortak bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar; çünkü İslam, bugün zalim maddeci medeniyetin saldırılarına karşı durabilir; bu yüzden İslam’a karşı savaşıyorlar. Bugün bu düşmanlıkların başında Amerika ve Siyonizm var. Çünkü İslam, onların çıkarlarını engelliyor, emperyalizme karşı duruyor; aslında bu yüzden İslam’a karşılar."

Gerçek İslam’dan Korkuyorlar, Saf İslam’dan Korkuyorlar

Aynı bağlamda, İmam Hamaneyi, İran İslam Cumhuriyeti Askeri Akademisi'ndeki öğrenci mezuniyet töreninde şunları söyledi: "Bugün dünyada büyük sanat şirketleri tarafından kullanılan önemli bir strateji, insanları İslam’dan korkutmak. Neden? Eğer İslam, dünya efendilerinin çıkarlarını tehdit etmiyor olsaydı, bu tür reaksiyonlar gösterilmezdi. İslam ve İslam hükümeti adı altında gruplar kurup, silahlandırıp, destekleyip, insanları birbirine düşürüp, ülkeleri onlarla güvensiz hale getirmeleri, İslam’ın mesajının etkisini gösteriyor. Gerçek İslam’dan korkuyorlar, saf İslam’dan korkuyorlar."

İslam’a Karşı Düşmanlık Karşısında Müslümanların Sorumluluğu Nedir?

İslam Devrimi Lideri, Uluslararası Kur'an Yarışması katılımcılarıyla yaptığı görüşmede şöyle belirtti: "Bugün Batı dünyasında, emperyalist güçler, İslam’a karşı düşmanlık yapmak için para harcıyor ve plan yapıyorlar. Kur’an’ı yakıyorlar, Peygamberimizin adını küçümsüyorlar, karikatürler yapıyorlar, kitaplar yazıyorlar, Avrupa’nın büyük başkentlerinde Müslümanlara karşı etnik gerilimler yaratıyorlar, peki bu ne anlama geliyor? Bu, İslam’a karşı düşmanlıktır. Peki, bu durumda Müslümanların görevleri nedir? Müslümanlar, kendi güç unsurlarına dönmelidirler; Müslümanlar, kendi içlerinde her geçen gün güçlerini artırmalıdırlar. Gücün en önemli faktörlerinden biri de birlik ve beraberliktir."