Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'a karşı yaptırımların geri getirilmesi için Snapback mekanizmasını devreye soktuklarını, geçen Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne bildirdiler. Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma (JCPOA) konusundaki performans değerlendirmesi, bu birliklerin yalnızca İran’ın ekonomik çıkarlarını güvence altına alma yönündeki hukuki taahhütlerini yerine getirmediğini, aynı zamanda ABD yaptırımlarına tamamen uyarak, INSTEX gibi yaptırımları aşma mekanizmalarını etkisiz ve gösterişe dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Parstoday’in haberine göre, X ağı kullanıcıları, Avrupa'nın İran'a karşı yaptığı bu hamlelerin, İran’ın milli iradesi üzerinde olumsuz bir etki yapmayacağını, aksine geçmişte olduğu gibi İran’ın ilerlemesi ve daha fazla kendine yeterlilik için bir itici güç olacağını belirttiler. Bu bağlamda, "İran Kızı" adlı bir kullanıcı şunları yazdı: "Avrupa, sadece görsel olarak nükleer anlaşmada kaldı. ABD’nin çıkışından sonra, tek bir yaptırım uyguladılar ve 2 yıl önce, ne bir maşa ne de başka bir hukuki gerekçe olmadan silah ambargosunu kaldırmadılar. Avrupa'nın hukuki taahhütleri, koyunların burun deliğinden daha değersiz."

"Cavad Zangane" adlı başka bir X kullanıcısı ise şunları yazdı: "İran’a düşman olanlar yıllardır yaptırımlar, tehditler ve baskılarla bu milleti diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet, her seferinde zorluklardan başı dik bir şekilde çıkmıştır. Bu zaferin sırrı, birlik ve beraberlikten başka bir şey değildir. Biz İran halkı bir araya geldiğimizde, hiçbir güç bizimle başa çıkamaz."

"Zahra Zare" de şunları söyledi: "Yaptırım ve teslimiyet, Batı'nın bize sunduğu iki seçenek. Ama İran, gerçek dünyada bağımsızlık ve ilerleme yolunu seçmek zorunda."

"Rihanna" adlı bir kullanıcı ise Snapback mekanizmasını şu şekilde değerlendirdi: "Snapback ya da maşa mekanizması, geçmişteki yaptırımlara geri dönmek demektir. Ama biz bu yaptırımlar altında nükleer teknolojiye, nanoteknolojiye, karmaşık ilaçlara ve hassas güdümlü roketlere sahip olmadık mı? Yaptırım, İran için zorunlu bir üniversite olan kendi kendine yeterlilik demektir."

"Motahare Farahari" ise İran’ın nükleer bilimine dikkat çekerek şunları yazdı: "İran’ın düşmanları, nükleer bilim insanlarımızı şehit ettiler ama İran’ın barışçıl nükleer sanayisi hayatta kaldı. Bu, İran halkının gücünün, terör ve yaptırımlardan daha güçlü olduğunu gösteriyor."

"Mehdi Sadeg Şabazi" ise şu şekilde yazdı: "İranlılar, birkaç Avrupa ülkesine bakmak yerine iç güçlerini artırmaları ve yaptırımları etkisiz hale getirmenin yollarını aramaları gerektiğini öğrendiler."

"Fateme Roşandel" adlı başka bir X kullanıcısı da şunları belirtti: "Batı’nın yaptırımları ve tehditleri, bağımsızlık ve güç kazanmak için bir fırsattır. Güçlü bir İran demek, güvenlik, ekonomi ve yerli bilim demektir. Karşısında duran herkes kaybeder."

"Nader Namdar" ise şöyle yazdı: "Batılı ülkeler yaptırımlar üzerine kurulu bir temele sahiptirler. Bu yüzden sürekli olarak İran’a karşı düşmanlık yaparlar ve taahhütlerine sadık kalmazlar."

"Mustafa" adlı bir kullanıcı ise şu şekilde yazdı: "12 günlük savaş, İran’ın bölgedeki en güçlü askeri güç olduğunu gösterdi. Askeri başarılar, bu yaptırımlar altında İranlı gençler tarafından elde edildi."