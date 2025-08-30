Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonistlere karşı en son yapılan açıklamalarda, Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçları nedeniyle Siyonistlerin izolasyonu ve boykotunun arttığına dikkat çekilmelidir. Bu bağlamda, Cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamaları önemlidir. Fidan, Türkiye'nin İsrail ile "ekonomik ve ticari ilişkileri tamamen kesmeye" ve hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmaya karar verdiğini söyledi. Parstoday'in Al Jazeera’ye dayandırdığı haberine göre, Mısırlı siyasi uzman Mahmoud Sultan, böyle bir boykot politikasının Siyonist rejimin daha da izole olmasına neden olacağını belirtti. Uzman, bu rejimin defalarca büyüme hayalleri kurduğunu ve "Büyük İsrail" rüyasını peşinden sürüklediğini söyledi. Ancak, bu uzmanın vurguladığına göre, İsrail, güç ve propaganda ile geriye doğru ilerliyor.

Makalenin devamında, Siyonist rejimin Afrika’daki varlığının çöküşüne dikkat çekilmektedir. Örneğin, İsrail'in Afrika'daki büyükelçiliklerinin sayısının 1960'larda 33'ten günümüzde sadece 13'e düştüğü, insanlık suçları nedeniyle uluslararası alanda bir "nefret devleti" haline geldiği belirtiliyor. Bu durum, Siyonist rejimin "iddialı ekonomik ve diplomatik politikalar"dan yoksun olduğunu ve izole olmuş bir rejim imajı oluşturduğunu gösteriyor.

İsrail’in izolasyonu, Siyonist medya organlarının bile kabul ettiği bir durum haline geldi. Ekonomik haber kaynağı Calcalist, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, insani krizle birlikte, son birkaç ayda birçok ülkeden İsrailli şirketlerle ticari işbirliklerinin askıya alındığını, sözleşmelerin imzalanmadığını ve yazışmalara yanıt verilmediğini bildirdi.

Bu ekonomi gazetesi, Batı ve Arap ülkelerinin Siyonist rejime yönelik yaptırımlarını vurgulayarak, uluslararası yatırım fonlarının İsrail’deki yatırımlarını durdurduğunu ve uluslararası bankaların İsrailli şirketlerle işbirliklerini askıya aldığını belirtti. Ayrıca, uluslararası ticaret şirketlerinin, İsrail'e karşı gizli yaptırımlar uygulayarak faaliyetlerini azalttığı ve İsrail'e yapılan mal ihracatının çok yavaş bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

Gazete, işgal altındaki toprakların artık bir ticaret noktası olarak cazibesini kaybettiğini ve uluslararası şirketlerin "gizli yaptırımlar" nedeniyle İsrail'e karşı faaliyetlerini azalttığını vurguladı. Bu "gizli ve sinsi yaptırımlar", Siyonist rejimin temel sanayilerini, özellikle gelişmiş teknoloji şirketlerini önemli ölçüde etkilemiştir.

Bu rapora göre, gelişmiş teknoloji alanında, birçok anlaşmanın iptal edildiği, planlanan yatırımlardan vazgeçildiği ve İsrail yerine alternatiflerin tercih edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, ticaret ve özel sektörde, uluslararası fuar ve konferans düzenleyicilerinin Siyonist rejimin temsilcilerini etkinliklere katılmaktan alıkoydukları veya katılmalarını engelledikleri belirtiliyor.

Siyasi uzmanlara göre, bu artan izolasyon süreci, resmi hükümet yaptırımları, halk hareketleri ve ekonomik eylemlerle birleşerek, "Büyük İsrail" hayalini, küresel vicdanın uyanışı ve barışçıl direniş karşısında, Siyonistler için bir çöküş kabusuna dönüştürmüştür. Bu rejimin geleceği, savaş alanında değil, uluslararası diplomasi ve küresel ekonomide şekilleniyor; bu alan ise her geçen gün daha az destekçi kazanmaktadır.