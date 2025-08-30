Müslüman Kardeşler’in eski lideri Suriye’ye döndü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Müslüman Kardeşler’in eski lideri Ali Sadreddin el-Beyanuni, yaklaşık dört buçuk yıl süren yurtdışı yaşamının ardından Suriye’ye geri döndü.

Çoğu 1980’lerden itibaren Londra’da geçen bu dönem, grubun eski rejime karşı yürüttüğü yasadışı faaliyetlerin ardından başlayan yurt dışında yaşamını kapsıyordu.

Beyanuni, 1996-2010 yılları arasında hareketin liderliğini yürütmüş, daha sonra görevi Muhammed Riad el-Şakfa’ya devretmişti.

Dönüş, sessiz ve gözlerden uzak bir şekilde Aleppo Uluslararası Havalimanı’ndan gerçekleşti.

Beyanuni, burada yakın akrabaları, dostları ve destekçileri tarafından karşılandı.

Yakın çevresinin aktardığına göre, geri dönüş yalnızca Suriye makamlarının belirlediği koşullara uygun olarak, “bireysel” ziyaret çerçevesinde gerçekleşti ve herhangi bir siyasi ya da örgütsel faaliyeti kapsamıyor.

Müslüman Kardeşler, tarihsel olarak hem ideolojik radikalleşme hem de örgütsel yozlaşma eğilimleri göstermiş, bölgesel güçlerle pragmatik iş birlikleri peşinde koşmuş bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Bu bağlamda, İsrail ile yürüttükleri normalleşme ve işbirliği girişimleri, onları uluslararası ve bölgesel hükümetler nezdinde terör örgütü statüsünde değerlendirilmesini doğal kılıyor.