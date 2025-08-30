İran Devrim Muhafızları, Meşhed’de 8 Mossad ajanını yakaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösteren 8 kişinin Horasan eyaletinde gözaltına alındığını açıkladı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızlarının halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Meşhed kentindeki üst düzey yetkililere ve önemli merkezlere saldırılar planladığı belirtildi.

Sanal eğitim ve istihbarat aktarımı

Açıklamada, yakalananların eğitimlerini sanal ortamda Mossad unsurlarından aldıkları ifade edildi.

Bu kişilerin son 12 günlük çatışmalar sırasında stratejik merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlere dair bilgileri İsrail’e aktardıkları kaydedildi.

Suikast planları ve ele geçirilen malzemeler

Devrim Muhafızları, bu grubun sivil ve askeri yetkililere yönelik suikast hazırlığı içinde olduğunu, Meşhed’deki önemli merkezleri hedef aldığını duyurdu.

Yakalananların üzerinde roketatar yapımında kullanılabilecek parçalar, bombalar, patlayıcılar ve el yapımı düzenekler bulunduğu bildirildi.