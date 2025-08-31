Siyonist İsrail Saldırısında Yemen Başbakanı ve Bazı Bakanlar Şehit Oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Cumhurbaşkanlığı, İsrail’in geçtiğimiz perşembe günü Sana’ya düzenlediği saldırıda “Değişim ve Kalkınma Hükümeti”nin Başbakanı Ahmed Galib er-Ruhavi’nin ve kabineden bazı bakanların şehit olduğunu duyurdu.

Yemen Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada; Siyonist İsrail’in, Başbakan ve kabine üyelerinin icraat ve faaliyetlerin değerlendirildiği bir çalışma toplantısını hedef aldığı bildirildi. Saldırıda çok sayıda bakanın yaralandığı, bazılarının durumunun orta, bazılarının ise ağır olduğu ve yoğun bakımda bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, “Milli liderlerimizin bir kısmının şehadetini, büyük Yemen halkına ve İslam ümmetine derin bir acıyla duyuruyoruz. Ancak bu büyük musibet, devlet kurumlarının halka hizmet etme görevini asla durdurmayacaktır” denildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, şehitlerin kanının “yol gösterici ve motivasyon kaynağı” olacağını vurgulayarak, halkla yeniden ahitleştiklerini ve devletin görevini Allah’ın izniyle sürdüreceğini belirtti. Açıklamada ayrıca, Yemen halkının sabırlı ve mücadeleci kimliğine dikkat çekilerek, Filistin halkına desteğin kararlılıkla süreceği, ordunun da her türlü tehdit ve zorluğa karşı güçlendirilerek hazır tutulacağı ifade edildi.