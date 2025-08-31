Şeyh Naim Kasım’dan Askeri Üniformayla Mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli analist ve Rai al-Youm gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülbari Atvan, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım’ın yıllar sonra ilk kez askeri üniformayla kameraların karşısına çıkmasını değerlendirdi. Atvan, bu görüntünün ABD’nin Lübnan hükümetine yönelik baskıları ve Hizbullah’ı silahsızlandırma girişimlerine doğrudan bir cevap olduğunu, aynı zamanda hem iç hem dış düşmanlara kararlı bir mesaj içerdiğini vurguladı.

Yayımlanan videoda Kasım’ın sarıksız olduğu, etrafında Hizbullah’ın askeri kadrolarının bulunduğu ve Lübnan hükümetinin aldığı silahsızlandırma kararını reddeden konuşmasından bölümlere yer verildi. Atvan’a göre bu görüntü, Cumhurbaşkanı Cevad Avn ve Başbakan Nevaf Selam’a açık bir uyarı niteliği taşıyor: Eğer silahsızlandırma planı ABD-İsrail diktesiyle zorla uygulanmaya kalkışılırsa, Hizbullah buna karşı tüm seçenekleri kullanmaya hazırdır.

Yazıda, Hizbullah’ın siyasi ve askeri yeniden yapılanmasını tamamladığı ve bu nedenle özgüvenle hareket ettiği belirtildi. Atvan, bu tutumun Hizbullah’ın yeni silah sistemleriyle gücünü koruduğunu, direniş bayrağını cesaretle dalgalandırmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan hükümetinin kararına destek veren açıklamalarına, ABD’nin gönderdiği temsilci Tom Barrack’ın Beyrut’ta dile getirdiği benzer tehditlere ve UNIFIL güçlerinin rolünü aşarak Hizbullah silahlarını arama girişimlerine dikkat çekildi. Atvan, tüm bunların ABD-İsrail ortak planının bir parçası olduğunu, Lübnan’ı teslimiyet yoluna sokmayı amaçladığını yazdı.

Analizde, Hizbullah’ın askeri hazırlıklarına da değinilerek, Ensarullah’ın elinde Tel Aviv’i vurabilecek balistik füzeler bulunduğu hatırlatıldı ve bu kapasitenin Hizbullah’ta da mevcut olduğu vurgulandı. Atvan, Hizbullah’ın daha önce iki kez İsrail’i ve onun “yenilmez” ordusunu mağlup ettiğini, üçüncü zaferin de uzak olmadığını ifade etti.