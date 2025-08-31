Devrim Rehberi'nin Mesajı: İran ve Çin'in Stratejik Anlaşması Harekete Geçmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Rehberi'nin resmi sosyal medya hesapları, İran ve Çin'in küresel sahnedeki kapasite ve rollerine dair Lider'in açıklamalarını, Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyareti öncesinde Çince olarak yayımladı. Lider, "İran ve Çin, Asya'nın iki kıyısında köklü medeniyetlere sahip olup bölgesel ve küresel dönüşüm gücüne sahiptir. Stratejik anlaşmanın tüm boyutlarının uygulanması bu yolu açacaktır" dedi.

Bu açıklama, İran Cumhurbaşkanı'nın dört günlük Çin ziyaretinde, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine katılması ve Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesi planlanan temasları öncesinde yayınlandı. Ziyarette bölgesel barış, ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliklerinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

İki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, çok yönlü işbirliklerini içeriyor. Çin, İran'ın enerji, altyapı ve savunma sektörlerine önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Anlaşmanın tam olarak uygulanması, bölgesel ve küresel etkiyi artıracak stratejik işbirliği için yol açıyor.

Bu gelişmeler, İran ve Çin'in hem Asya hem de dünya sahnesinde daha aktif ve etkili roller üstlenme kararlılıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Lider'in mesajı, iki ülke arasındaki bu stratejik ilişkinin hayata geçirilmesinin önemini vurguluyor.