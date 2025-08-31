Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Iraklı medya aktivisti ve Haşdi Şabi üyesi Abbas Elzidi, ABD'nin barış adı altında küresel savaşlarını çeşitli cepheler üzerinden sürdürdüğünü yazdı. Elzidi, NATO, İsrail ve terör örgütlerinin ABD’nin savaşlarını yürüttüğü başlıca araçlar olduğunu ifade etti. Başkan Biden’ın bölgede barış ve savaş sonu için anlaşmalar yapıldığı iddialarına rağmen, özellikle Batı Asya'da savaşların ve güvensizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Suriye'nin işgali, Gazze ablukasının artması ve ölümlerin yükselmesi ile birlikte ABD'nin Rusya ve İran'a karşı yürüttüğü savaşın örtülü liderliğini üstlendiğini belirten Elzidi, Lübnan ve Yemen’de yaşanan sürekli saldırılar ile Irak'taki siyasi yapının tehdit altında olduğunu dile getirdi. Elzidi'ye göre, ABD’nin Rusya'ya karşı NATO ve Avrupa Birliği ile hazırladığı savaş ortamı genişliyor ve yeni cepheler açılıyor. Ayrıca ABD, Rusya ile İran arasındaki ittifakı zayıflatmaya çalışıyor.

İran konusunda ise ABD'nin nükleer müzakereleri bir araç olarak kullandığını ifade eden Elzidi, Teroika ülkeleriyle yaptıkları anlaşmaların ve ABD'nin yaptırımlarının İran'ı doğrudan savaşa itme eğiliminde olduğunu belirtti. Azerbaycan cephesinin İran için en tehlikeli yeni cephe olduğuna dikkat çeken Elzidi, Lübnan, Yemen ve Irak’taki İran destekli grupların hedef alındığını ve bölgesel düşmanlıkların artırıldığını vurguladı.

Özetle, Elzidi, ABD’nin Rusya ve İran’a karşı savaşı durdurmadan sürdürdüğünü, bölgedeki krizlerin daha da derinleştiğini ve İran-Rusya-Çin ittifakının güvensiz ve zayıf olduğunu söyledi. Bölgenin büyük bir patlama beklentisi içinde olduğunu ve savaşların artarak devam edeceğini ifade etti.

Bu analiz, ABD'nin Ortadoğu ve küresel siyasetteki stratejik hamleleri ile bölgedeki çatışmaların dinamiklerini ortaya koyuyor.