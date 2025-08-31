Yemen Liderlerinin Şehadeti Filistin Duruşunun Güçlü Belgesidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kata'ib Hezbollah Genel Sekreteri Abu Alaa El-Velai, İsrail'in son saldırısında Yemen hükümeti başkanı ve bazı bakanların şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bu trajedinin Yemen halkının Filistin davası ve zulme karşı direniş konusundaki kararlılığının güçlü bir kanıtı olduğunu ifade etti. El-Velai, Yemen'in lideri Seyyid Abdulmelik Bedreddin Husi'nin önderliğinde, Yemen halkının onur, dayanışma ve direnişin en üst düzeyinde Filistin ve abluka altındaki Gazze halkıyla birlikte durduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, İsrail'in son saldırısını zalimce ve korkakça olarak nitelendirdi, şehit düşen Yemenli liderlerin temiz kanlarının bu milletin mazlumları destekleme ve tavizsiz duruşunu dünyaya gösterdiğini söyledi. El-Velai, İsrail rejimini insanlık değerlerine ve uluslararası hukuka açıkça saygısızlık ve vahşetle suçlayarak, Yemen halkının cesaretle düşmana karşı durduğunu ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

El-Velai, şehitlerin anısını yüceltirken yaralılar için de şifa diledi. Bu şehadetlerin direniş cephesinin mazlumları savunmadaki kararlılığını daha da güçlendireceğini söyledi. Mesaj, Yemen halkının direniş ve adalet mücadelesindeki sarsılmaz duruşunu ve bölgedeki zulme karşı dayanışmayı yansıtıyor.