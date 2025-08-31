Müslüman Kardeşler: İsrail’in Yemenli liderleri hedef alması korkunç bir suçtur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Sanaa’daki Yemen hükümeti liderlerini hedef alan saldırısını kınayarak, saldırıyı “korkunç bir suç” olarak nitelendirdi.

Teşkilat, yayımladığı bildiride, “Siyonist düşman, din, mezhep veya ırk ayrımı yapmaksızın bölgede geniş çaplı bir zorbalık ve saldırganlık sergilemektedir,” ifadelerini kullandı.

“Gazze’yi destekleyenlerin boynunun borcu olacaktır”

Açıklamada, “Gazze’yi destekleyen ve yanında duran herkesin, bütün ümmetin boynunun borcu olacaktır,” denildi.

Teşkilat, “Gazze’ye destek olmak için Yemen, Suriye ve Lübnan’da onur meydanlarında hayatını kaybeden” tüm şehitlere rahmet diledi.

Bildiride ayrıca, ümmetin tüm hükümetlerine, halklarına, siyasi, fikri ve mezhepsel güçlerine “birleşme, aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve İsrail saldırganlığını caydırmak olan tek bir hedef etrafında toplanma” çağrısı yapıldı.

Bu hedefin, İsrail’i “Gazze’ye ve direnen halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlamak” olduğu belirtildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, açıklamasını Filistin davasının “halklarının özgürlük, onur ve bağımsızlığı gerçekleşene kadar, İslam aleminin sözünü birleştirmesi ve saflarını sıklaştırması gereken merkezi mesele olmaya devam edeceğini” vurgulayarak sonlandırdı.

Sanaa’daki Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen geçen perşembe günü bir İsrail saldırısına maruz kalmış, saldırı sonucunda Başbakan Ahmed Galib er-Rahvi ve çok sayıda bakan hayatını kaybederken, diğer bazı kişiler de orta ve ağır derecede yaralanmıştı.