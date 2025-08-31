Devrim Muhafızları: Yemen İsrail'e Şiddetli Bir Yanıt Verecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları, Yemen'de gerçekleşen ve Yemen'in Değişim ve Kalkınma Hükümeti Başbakanı Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahwi'nin yanı sıra birçok bakan ve beraberindekilerin şehit olduğu İsrail saldırısını şiddetle kınadı. Yayınlanan açıklamada, bu alçak ve ırkçı saldırının açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir devlet terörü örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu trajik saldırının Yemen halkının ve bölgedeki direnişin azim ve kararlılığını sarsmayacağı, aksine şehitlerin kanının kutsal bir öfke ve karşı duruşu ateşleyeceği vurgulandı. Bu saldırı, işgalcilerin insanlık dışı doğasını ve bölgedeki yayılmacı niyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Devrim Muhafızları, bölgedeki İslami direnişin, özellikle Yemen halkının iman ve kararlılığıyla birlikte, bu tür suçlara karşı caydırıcı ve pişman edici bir yanıt vereceğini ifade etti. Tüm İslami devletlere, uluslararası kurum ve insan hakları örgütlerine, İsrail'in ve Amerika'nın bu zulmüne karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklama, şehitlere rahmet dileği ve yaralılara şifa temennisiyle son bulurken, İslami direnişin mazlum halkların yanından asla ayrılmayacağı ve zafere ulaşmanın haklı ve adaletli tarafın olacağı kesin bir dille ifade edildi.