Uluslararası aktivistler insani yardım filosuyla Gazze’ye doğru yola çıkıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ve Portekizli siyasetçi Mariana Mortágua’nın da aralarında bulunduğu 44 ülkeden yüzlerce uluslararası aktivist, insani yardım malzemeleri taşıyan onlarca tekneyle İspanya’nın çeşitli limanlarından Gazze’ye doğru yola çıktı.

“Filistin halkıyla küresel dayanışma hareketi”

“Küresel Kararlılık Filosu” girişiminin sözcüsü, pazar günü yaptığı açıklamada, “Filistin halkıyla küresel dayanışma hareketini” başlattıklarını belirtti.

Sözcü, Gazze’de yaşanan açlığın kasıtlı ve insan eliyle yaratıldığını vurguladı. Açıklamada ayrıca, "Dayanışma Hareketi"nin liderinin Malezya Başbakanı Enver İbrahim olduğu duyuruldu.

“Hükümetlerimiz harekete geçmedi”

Filoya katılan İsveçli aktivist Greta Thunberg, düzenlenen basın toplantısında, “İsrail, Filistin devletini ortadan kaldırmak ve Gazze’yi ele geçirmek istiyor. İnsanları neyin harekete geçirdiğini bilmiyorum,” dedi.

Thunberg, “Hükümetlerimiz harekete geçmedi. Biz ise dünyanın dört bir yanından insanları seferber etmeye çalışıyoruz,” diye konuştu.

“Tarihin bir parçasıyız”

Aktivist Muhammed Nadir en-Nuri, “Kritik bir ana ulaştık. Yola çıkmak üzereyiz. Bu tarihin bir parçasıyız ve hükümetlerin harekete geçmesini uzun süre bekledik,” ifadelerini kullandı.

Organizasyon komitesi üyesi Tiago Avila da “Gazze 18 yıldır abluka, katliam ve etnik temizlik altında,” dedi ve “Biz sömürgeciliğe karşı küresel bir isyan hareketinin parçasıyız,” diye ekledi.

Hak savunucusu Yasemin Acar ise Mavi Marmara gemisine atıfta bulunarak, “Mavi Marmara’da saldırıya ve kaçırılmaya uğramıştık. Ama geri döneceğiz,” şeklinde konuştu.