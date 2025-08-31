Devrim Muhafızları: Yemen’in tarih yazan halkının yanındayız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Yemen’deki Siyonist rejimin cinayetini kınayan bir bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejimin yakın zamanda Yemen’in kahraman ve direnişçi başkenti Sana’ya düzenlediği saldırı sonucu, Değişim ve Kalkınma Hükümeti Başbakanı ile bazı bakanlar ve beraberindekilerin şehit edilmesi; insanlığa karşı işlenen açık bir savaş suçu, devlet terörizminin bariz örneği ve bu şeytani rejimin yırtıcı ve insanlık dışı yüzünün göstergesidir. Bu cinayet, her şeyden çok, sahte Siyonist rejimi destekleyenler ve özellikle Gazze’deki Siyonist zulümleri karşısında sessiz kalanları muhatap almaktadır.

Siyonistlerin ve onların destekçilerinin zannettiğinin aksine, bu tür cinayetler Yemen halkının işgalcilere ve müstekbirlere karşı direniş yolundaki iradesini ve devrimci kararlılığını zayıflatmayacaktır. Aksine, bu şehitlerin temiz kanı ve İslami direnişin diğer şehitlerinin fedakârlıkları, bölgede anti-emperyalist ve anti-Siyonist öfke ve uyanışı daha da alevlendirecek, coğrafyasını genişletecektir.

Bu acı verici suç, bir kez daha Siyonistlerin karanlık ve suç dolu yüzünü açığa çıkarmış, Kudüs’ü işgal edenlerin ve İslam topraklarına saldıranların insanlık dışı ve yayılmacı mahiyetini daha da net göstermiştir. ABD’nin tam desteği ve uluslararası kurumların sessizliği sayesinde, bu rejim bölgede saldırılarını, terörünü ve soykırımını sürdürmekte; bölgesel ve küresel güvenliği ciddi bir tehdit altına sokmaktadır.

Devrim Muhafızları vurguluyor: Bölgedeki İslami direniş, özellikle direnişçi Yemen halkı, iman, irade ve dünyanın özgür halklarının desteğine dayanarak Siyonist canilere ezici ve pişman edici bir yanıt verecektir. Devrim Muhafızları, tüm İslam ülkelerini, uluslararası kurumları ve insan hakları örgütlerini cesaretle ve stratejik bir netlikle Siyonist rejimin ve onun ana destekçisi olan ABD’nin terörist politikaları karşısındaki sessizlik ve eylemsizliklerine son vermeye çağırmakta; Yemen’in kahraman halkı ve mazlum Gazze’nin yanında durarak bu cinayet ve saldırıları kalıcı şekilde durduracak ciddi adımlar atmaya davet etmektedir.

Biz, bölgedeki mazlum halkların, özellikle tarih yazan Filistin ve Yemen milletlerinin yanındayız. İşgalci rejim ve destekçilerine karşı mücadelede hiçbir çabadan geri durmayacağız. Direniş sürecek ve sonunda zafer, hak ve adalet isteyen mazlum halkların olacaktır."