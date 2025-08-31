Hukuk örgütü: Filistinli kadınlar Siyonist rejimin hapishanelerinde insanlık dışı koşullarda tutuluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli insan hakları örgütü “El-Avde”nin yayımladığı raporda, kadın esirlerin günlük aramalara, aşırı kalabalık ortamlara, sağlık hizmetlerinin eksikliğine ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını belirtti. El-Avde, uluslararası topluma çağrıda bulunarak bu iddiaların bağımsız bir uluslararası soruşturmayla incelenmesini ve Siyonist rejimin BM soruşturma komisyonuyla tam iş birliği yapmaya zorlanmasını istedi. Raporda ayrıca kadın esirlere tıbbi ve hukuki destek sağlanması, rehabilitasyon programları sunulması ve mağdurlara tazminat verilmesi gerektiği vurgulandı.