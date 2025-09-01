İran, Rusya ve Çin, ‘snapback’ mekanizmasına karşı BM’ye uyarıda bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ortak mektup gönderdi.

Bakanlar, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokma girişimine karşı çıktı.

Arakçi, mektubu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.

'Uluslararası hukuka bağlı kalın'

Mektupta, "Fransa, Almanya ve İngiltere’nin snapback mekanizmasını devreye sokma girişimini reddetmeleri ve uluslararası hukuk ile çok taraflı diplomasi ilkelerine bağlılıklarını teyit etmeleri için BM Güvenlik Konseyi üyelerine güçlü çağrıda bulunuyoruz," ifadesi yer aldı.

2231 sayılı karara vurgu

Üç ülkenin dışişleri bakanları, Avrupa ülkelerinin girişiminin, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) çerçevesinde İran’a yönelik yaptırımları kaldıran BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararıyla çeliştiğini belirtti. Mektupta, siyasi çözüm arayışının sürdürülmesinin önemi vurgulandı ve tüm ülkeler, diplomatik çabalara uygun ortam oluşturulmasına destek vermeye çağrıldı.

Zaharova'dan tepki

29 Ağustos’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ve Avrupa’nın diğer iki ülkesinin mekanizmayı kendi çıkarlarına göre yorumladığını söyledi.

Snapback mekanizması, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma ile kaldırılan yaptırımların otomatik olarak yeniden yürürlüğe girmesini öngörüyor.

Avrupa ülkeleri, İran’ın yeni bir anlaşmaya yönelik müzakereleri durdurmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya almasını gerekçe olarak gösteriyor.