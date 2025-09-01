  1. Ana Sayfa
1 Eylül 2025 - 19:44
News ID: 1722633
Yemen korkusu Şin Bet'i harekete geçirdi

İsrail’in Şin Bet güvenlik servisi, Yemen’deki Ensarullah hareketinin intikam tehditleri üzerine Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’ın güvenliğini artırdı. Şin Bet günlerdir, Yemen liderlerinin Sanaa’daki İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından üst düzey yetkilileri korumak için “özel ve istisnai adımlar” atıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal varlığının iç güvenlik servisi Şin Bet, Yemen’deki Ensarullah hareketi tarafından yapılan intikam tehditleri üzerine Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Resmî İsrail yayıncısı Kan’ın aktardığına göre, Şin Bet günlerdir, Yemen liderlerinin Sanaa’daki İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından üst düzey yetkilileri korumak için “özel ve istisnai adımlar” atıyor.

Saldırıda, grubun başbakanı Ahmed el-Rahvi ve diğer üst düzey liderleri hedef alınmıştı.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin “Drop of Luck” adlı operasyonu düzenlediğini ve Sanaa’daki bir binada bulunan 10’dan fazla üst düzey Yemen figürünü, hem askeri hem de siyasi liderleri hedef aldığını açıkladı.

Kan ayrıca, hedef alınan isimler arasında Başkurmay Muhammed el-Gamari, Savunma Bakanı Muhammed el-Atifi ve içişleri bakanı Abdulkerim el-Husi’nin bulunduğunu belirtti.

