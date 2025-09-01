İsrail yerleşimcilerini silahlandırıyor: 230 bin yeni silah lisansı verildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, beş yeni şehir ve yerel yönetimin kişisel silah lisansı almaya hak kazanan yerleşimler listesine eklendiğini açıkladı.

Yeni dahil edilen bölgeler arasında Kiryat Gat, Kiryat Malaki, Gan Yavne, Megiddo ve Tel Mond bulunuyor.

Bu değişiklikle yaklaşık 100 bin kişi daha silah lisansı başvurusunda bulunabilecek.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı, kararın “güvenlik gerilimlerinin artmasıyla birlikte İsrail polisi ile profesyonel iş birliği sonucunda” alındığını duyurdu.

Ben Gvir, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü partisi adına uygulamayı savunarak, “Öncülük ettiğimiz reformlar sahada etkili oldu ve birçok hayat kurtardı” dedi.

Ayrıca, amaçlarının “kanuna bağlı vatandaşların kendilerini ve topluluklarını savunmasını sağlamak” olduğunu belirtti.

Gazze savaşıyla eş zamanlı olarak başlatılan silahlandırma politikası kapsamında, Ben Gvir’in liderliğinde 230 binden fazla yeni silah lisansı verildi.

Bakanlık, Ekim ayında yaptığı açıklamada, 120 binden fazla silahın İsraillilere dağıtıldığını ve bunların çoğunun Batı Şeria, Gazze çevresi ve Lübnan sınırı yakınlarındaki yerleşimlerde yaşayanlar arasında olduğunu doğruladı.