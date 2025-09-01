Gazze’de yarım milyon kişi aşırı açlık tehdidi altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Médecins Sans Frontières (MSF) ekibinin bölge lideri, insani ve tıbbi koşulların hâlâ felaket düzeyinde olduğunu ve Gazze’deki sivil halkın, Birleşmiş Milletler’in resmi olarak kıtlık ilan etmesine rağmen hâlâ ciddi açlık ve sağlık krizleriyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

MSF yetkilisi, yaptığı basın açıklamasında, “BM’nin kıtlık ilanından sonra herhangi bir beklenti yok. Durum değişmedi—buradaki insanlar hâlâ açlıkla mücadele ediyor” dedi.

22 Ağustos’ta, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) Gazze’de resmî olarak kıtlığı doğrulayarak durumu “Faz 5: Felaket” olarak sınıflandırdı.

IPC’ye göre, yarım milyondan fazla kişi aşırı açlıkla karşı karşıya, yaygın ölüm, yoksulluk ve kritik düzeyde akut malnütrisyon yaşanıyor.

İnsani kriz, Mart ayından itibaren İsrail’in Gazze sınırlarını kapatmasıyla daha da ağırlaştı. Gıda, ilaç, yakıt ve diğer temel ihtiyaçların girişi engellenerek insani koşulların çöküşü hızlandırıldı.

MSF ve diğer insani yardım kuruluşları, acil yardım ulaştırılmadığı takdirde Gazze halkının benzeri görülmemiş seviyede açlık ve tıbbi çöküşle karşı karşıya kalacağı uyarısını yapıyor.