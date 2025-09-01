Washington Post: Çin, ABD’nin küresel düzenine karşı liderleri yan yana getiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Washington Post gazetesi, Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın yarattığı çalkantıları fırsata çevirmeye çalışarak dünya liderlerini Washington’un yönettiği küresel düzene karşı yan yana getirdiğini bildirdi.

Şi Cinping çok sayıda üst düzey ismi ağırladı

Habere göre Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, çok sayıda yabancı üst düzey ismi ülkesinde kabul etti. Toplantıların, “ABD’nin şekillendirdiği düzen ve Trump’ın politikalarına yönelik ortak şikâyetleri buluşturma” amacı taşıdığı aktarıldı.

Forumun, Çin’in kendisini güvenilir bir ortak olarak gösterme ve giderek çok kutuplu hale gelen dünyada ABD’nin iniş çıkışlarına karşı denge unsuru olma stratejisinin parçası olduğu belirtildi.

Narendra Modi’nin ziyareti öne çıktı

Haberde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yedi yıl aradan sonra Çin’i ziyaret etmesinin özellikle dikkat çektiği ifade edildi. Bu temasın, Trump’ın gümrük vergilerinden olumsuz etkilenen ve ABD için stratejik öneme sahip bir ortakla ilişkileri onarma çabasının işareti olduğu kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Çalışmalar Fakültesi Dış Politika Enstitüsü Direktörü Carla Freeman, toplantıya katılan 26 ülkenin “ortak bir hedef yerine, esasen ABD’ye duydukları rahatsızlıkta birleştiğini” söyledi. Freeman, “Bunlar büyük ülkeler ve her birinin kendi gündemi var,” dedi.

Berlin merkezli Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsünden analist Klaus Song ise Trump’ın öngörülemez politikalarının, “ABD’ye karşı benzer düşünen ülkelerden oluşan bir ittifakın şekillenmesine katkı sunduğunu” ifade etti.

Gazete, Tiencin’deki buluşmanın somut sonuçlar doğurmadığını ancak katılımcıların sırf toplantıda yer almasının bile hükümetler ve liderler için, Batı yaptırımlarına rağmen “yalnız olmadıklarını gösterme” açısından değerli görüldüğünü yazdı.