Lübnan hükümetinin ABD ile 12 milyon dolarlık sözleşmesinde usulsüzlük

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Kamu İhale Kurumu, Lübnan Merkez Bankasının ABD merkezli K2 Integrity şirketiyle imzaladığı 12 milyon dolarlık sözleşmede ciddi usulsüzlükler olduğunu açıkladı.

Kurum, milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta, bankanın ihalesiz alım için öne sürdüğü “gizlilik” gerekçesinin geçersiz olduğunu belirtti.

El-Ahbar gazetesinin haberine göre Merkez Bankası, 14 Temmuz’da imzalanan anlaşmanın, ülkenin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkma çabaları kapsamında yapıldığını duyurmuştu.

Üç yıllık sözleşme, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele sistemlerinin güçlendirilmesi için teknik ve danışmanlık desteği sağlamayı amaçlıyor.

Savaş dönemi kararı barış zamanında kullanıldı

Merkez Bankası Başkanı Vaddah Said, “tam gizlilik” gerekçesiyle ihaleye çıkmadı ve anlaşmayı Kamu İhale Kurumuna sunmadı. Said, bu adımını, 3 Ekim 2024’te bakanlar kurulunun İsrail saldırıları sırasında aldığı bir karara dayandırdı.

Söz konusu karar, Merkez Bankasına yalnızca güvenlik veya gizlilik niteliği taşıyan sistem bakım ve koruma sözleşmelerinde pazarlık usulüyle alım yapma yetkisi tanıyordu.

Milletvekilleri, savaş dönemi için geçerli olan bu istisnanın barış koşullarında uygulanmasını ve sözleşmeye eski başkan yardımcısı Muhammed Baa’siri’nin aracılık etmesini sorguladı.

Başbakan Nevaf Selam hükümetine yöneltilen sorularda, eski bakanlar kurulu kararının Merkez Bankasının tüm alımlarını kapsayıp kapsamadığı ve kamu ihale kanunundaki “istisnai koşulların” bu sözleşme için geçerli olup olmadığı soruldu.

Kamu İhale Kurumu: Gizlilik gerekçesi geçersiz

Kamu İhale Kurumu, Merkez Bankasının anlaşmayı sitesinde yayımlamama gerekçesini “gizli ve güvenlik boyutlu” olarak açıkladığını bildirdi. Ancak kurum, milletvekillerine verdiği yanıtta bu gerekçeyi çürüttü.

Kurumun yanıtında, “Bakanlar kurulu kararı o dönemki istisnai koşullara dayanıyordu, artık geçerliliği yok. Dolayısıyla Merkez Bankasının ihale kanununun 41 ve 42. maddelerini uygulayarak şeffaf alım süreçlerini yürütmesi gerekir,” denildi. Kurum ayrıca, FATF şartlarını karşılamak ve finans sektörüne güven kazandırmak amacıyla imzalanan anlaşmanın gizlilik gerektiren bir hizmet alımı sayılamayacağını vurguladı.

Sözleşmenin iptali ve siyasi sorumluluk gündemde

Merkez Bankası Başkanı Said’in, sözleşmeyi yönetim kuruluna sunmadan tek başına imzalaması, eski başkan Riyad Selame dönemindeki tartışmalı uygulamaları akıllara getirdi. Bankanın yasal olarak yalnızca para basımı, tedavülü ve transferleri konularında ihale kanunundan muaf olduğu belirtiliyor.

Kamu İhale Kurumu Başkanı Jean Aliya’nın yanıtı, sözleşmenin iptali için hukuki zemin oluşturdu. Milletvekillerinin konuyu Şura Konseyine taşıyarak sözleşmenin iptalini talep etme hakkı bulunuyor.

Ayrıca, anlaşmayı onaylayan hükümetin meclise karşı siyasi sorumluluğu doğdu ve sürecin hükümetin mecliste sorgulanmasına kadar ilerleyebileceği ifade ediliyor.