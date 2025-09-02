UAEA, Suriye’de uranyum izleri bulduğunu bildirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Suriye’de Deyr ez-Zor civarındaki sahalardan alınan örneklerde insan kaynaklı doğal uranyum izleri bulunduğunu ileri sürdü.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejimi ise bu iddiayı reddetti ve ajansla tam şeffaflık içinde çalışacağını vurguladı.

Örneklerde uranyum tespit edildi

Reuters ajansının haberine göre UAEA, Deyr ez-Zor bağlantılı üç sahadan alınan çevresel örneklerde inceleme yaptı.

Bu çalışmalarda, bir sahada insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan doğal uranyum kalıntıları tespit edildi.

Ajans, söz konusu uranyumun zenginleştirilmediğini ve mevcut bulgulardan kesin bir sonuca varılamayacağını açıkladı.

HTŞ işbirliği mesajı verdi

HTŞ rejimi, böyle bir bulgunun nedenine dair bilgileri olmadığını belirtti. Yetkililer, haziran ayında ajans müfettişlerinin yeniden numune almasına izin verdiklerini ifade etti.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, rejim lideri Ebu Muhammed el-Colani (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) ile görüşmesinde Suriye’nin geçmişteki belirsizlikleri gidermek için “tam şeffaflıkla” işbirliği yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

Gözlemciler siyasi baskıya işaret etti

Grossi, müfettişlerin önümüzdeki aylarda yeniden Deyr ez-Zor’a dönmesini, ek incelemeler yapmasını, belgelere erişmesini ve geçmiş faaliyetlere tanıklık eden kişilerle görüşmesini talep etti.

Ajans, yeni örneklerin değerlendirilmesinin ardından Suriye’nin geçmiş nükleer faaliyetleriyle ilgili dosyanın kapatılabileceğini bildirdi.

UAEA, 2011’de Suriye’de gizli bir reaktör olabileceğini öne sürmüştü. Ancak aradan geçen yıllarda bu konuda kesin kanıt ortaya koyamadı.

Bağımsız analistler, tekrarlanan bu tür iddiaların teknik olmaktan çok siyasi baskı amacı taşıdığını dile getirdi.