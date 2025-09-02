İran: ABD müzakereleri baltalıyor, Avrupalılar ahlaki cüretten yoksun

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, "Amerika Birleşik Devletleri müzakerelere karşı iyi niyet taşımıyor ve süreci defalarca baltalayarak uluslararası anlaşmalara bağlı olmadığını açıkça ortaya koyuyor," dedi.

Bekai, salı günü yaptığı açıklamada, "Müzakerelere ön koşullar dayatmak, ciddiyetsizliğin ve diplomatik sürece karşı kötü niyetin göstergesidir," diye konuştu.

Avrupa’ya "ahlaki cüret" çağrısı

Bekai, Avrupa üçlüsünün nükleer anlaşmaya bağlı kalmadığını belirterek "Bu ülkelerin İran’ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlama hakkı yok," ifadesini kullandı.

Sözcü, "Diplomasi futbol oyunu değildir ve Avrupalılar kendilerini iyi oyuncular gibi göstermeye çalışıyor. Aslında ihtiyaç duydukları şey ahlaki cesaret ve yapıcı, olumlu rol üstlenme iradesi," dedi.

UAEA ile temaslar sürüyor

Sözcü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yürütülen görüşmelere değinerek "İki tur müzakereden sonra henüz karar almadık, temaslarımız devam ediyor," diye konuştu.

Bekai, "Şu anda Ajans’ın müfettişleri İran’da değil," bilgisini verdi.

Yemen ve Gazze mesajı

Bekai, İsrail’in Sanaa’da Yemen Başbakanını ve bazı bakanlarını hedef almasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Sözcü, "Bu saldırı, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık ihlalidir. Suikast, İsrail’in terörist niteliğini ve hiçbir uluslararası kurala bağlı olmadığını ortaya koyuyor," dedi.

Gazze konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bekai, "Uluslararası toplum, ABD’nin desteği nedeniyle İsrail’in soykırımını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını durduramıyor," ifadelerini kullandı.