İsrail ordusu, 7 Ekim öncesi kritik ihmali araştırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in kuzey bölge komutanı Binbaşı Haim Cohen’in, 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı Operasyonu'ndan yaklaşık bir saat önce Nova müzik festivalini ziyaret ettiği ve ek güvenlik önlemleri almamaya karar verdiği ortaya çıktı.

Bu durum, Haaretz gazetesinin aktardığına göre, ordunun yürüttüğü soruşturmanın odağında bulunuyor.

Binbaşı Haim Cohen, soruşturmacılara, görevde yalnızca “bir avuç polis memuru” gördüğünü ancak “durumu farklı değerlendirmesi veya festivalin dağıtılmasını emretmesi gerektiğine dair bir bilgiye sahip olmadığını” söyledi.

Soruşturma, festivalin “gece yapılan bölgesel değerlendirme sırasında iptal edilmesi veya dağıtılması düşünülmemesinin bir hata olduğu” sonucuna vardı.

Cohen, alana vardığında “Yamam anti-terör birliği ve başka bir polis aracının 232. Yol üzerinde konumlandığını” fark ettiğini ve bunun “etkinliği güvenli kıldığını” düşündüğünü aktardı.

Ancak soruşturmacılar, “yaklaşık 50 polis memurunun bulunduğunu ve birkaçının saldırı başlamadan önce festivali terk ettiğini” tespit etti.

Haaretz’e göre Cohen, festivalin o hafta salı günü onayını veren yetkiliydi.

Onay formu, komutasındaki Kuzey Tugayı’nın, etkinlik alanındaki çitli bölgenin çevre güvenliğinden sorumlu olduğunu ve festivalin güvenlik planının tugaya sunulup onaylandığını belirtiyordu.

Buna karşın Cohen, saldırı başlamadan önce bile birlik yerleşiminde değişiklik yapılması gerektiğini değerlendirdiğini belirtti.

Kendisi, görevinden ayrılırken verdiği konuşmada, “Evimden üsse giderken durumu yanlış değerlendirmiş olabileceğim ve farkında olmadığım bir Hamas tanksavar hücresi olabileceği düşüncesi aklımdan geçti” dedi.

Haaretz’in aktardığına göre, Aralık 2024’te dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Cohen’i görevinden aldı. İsrail ordusundan konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.