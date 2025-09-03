Hamas: Smotriç’in açıklamaları faşist rejimin yaklaşımını gösteriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotriç’in açıklamalarını “kışkırtıcı, sömürge projesini derinleştirmeye ve işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik” olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, bu ifadelerin “iki devletli çözüm” ilkesi uyarınca Filistin devletinin kurulması için kalan son fırsata yönelik doğrudan ve sürekli bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, sözlerin aynı zamanda Filistin Yönetimine ve Filistin halkının kendi toprağı ve vatanındaki haklarına karşı açık bir kışkırtma olduğu belirtildi.

Bakanlık, bu açıklamaların münferit olmadığını, bir dizi işgalci rejim yetkilisi tarafından yapılan kışkırtıcı çağrıların bir parçası olduğunu ve sömürgecilik, ilhak, zorla yerinden etme ve soykırım suçlarının bir uzantısı niteliği taşıdığını ifade etti.

Bu kapsamda Nablus ve Kalkilya vilayetlerindeki Filistin topraklarına, el-Halil kentindeki bir eve, eski el-Halil belediye binasına ve bir okula el konulduğu, ayrıca Filistinlilere ait yapı ve mülklere yönelik yıkım suçlarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, işgalcinin tek taraflı ve yasa dışı tüm eylemlerinin ve Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da mevcut tarihi, siyasi ve hukuki gerçekliği değiştirme planlarının, işgalciye bir hak tanımadığı, temelden geçersiz olduğu ve sömürgeciliği ve işgal suçlarını her şekliyle reddeden uluslararası fikir birliğine yönelik bir saygısızlık teşkil ettiği vurgulandı.

“Smotriç’in açıklamaları işgalci rejimin yaklaşımını ortaya koyuyor”

Hamas yöneticilerinden Abdülhekim Hanini ise Smotriç’in açıklamalarının, Gazze’de soykırım işleyen ve Batı Şeria’da ilhak ve zorla yerinden etmeyi dayatmaya çalışan faşist yerleşimci hükümetin yaklaşımının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Hanini, çarşamba günü yaptığı açıklamada, işgalci rejimin planları ve yerleşim projelerinin iddia ettiği güvenliği sağlamayacağını, aksine daha fazla meydan okuma ve çatışmaya yol açacağını belirtti.

Hanini, “Zulmü ve saldırganlığı ne kadar artarsa artsın, gaspçı bir işgalcinin Filistin topraklarında geleceği yoktur,” diye konuştu.

Filistin halkının direncini sürdüreceğini, değişmez ilkelerine ve tarihi haklarına bağlı kalacağını vurgulayan Hanini, işgalcinin yeni oldubittiler yaratma veya Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını ortadan kaldırma girişimlerinin başarılı olamayacağını ifade etti.

Hamas yöneticisi, Arap ve İslam ümmetine, uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri ve uluslararası yasaları ve teamülleri hiçe sayan, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen sömürgeci politikalara karşı kararlılıkla durmaları çağrısında bulundu.

Smotriç: Batı Şeria’daki tüm açık alanlara İsrail egemenliği dayatılmalı

İsrail Maliye Bakanı, çarşamba günü yaptığı konuşmada, Batı Şeria’nın yüzde 82’lik bir alanı üzerinde egemenlik kurmayı hedeflediğini belirterek, “Küçük ülkemizi bölme ve bir terör devleti kurma fikri kesin olarak ortadan kaldırılmalıdır,” dedi.

Smotriç, “Filistin Yönetimi başını kaldırmaya ve bize dokunmaya cüret ederse onu yok edeceğiz,” ifadelerini kullandı.