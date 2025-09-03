UNIFIL: İsrail İHA'ları Lübnan'daki birliklerimize saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin 27 Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasından bu yana en tehlikeli saldırıya maruz kaldığını bildirdi.

UNIFIL tarafından X platformunda yapılan açıklamada, "İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, dün sabah BM barış gücü askerlerinin sınırdaki Mavi Hat yakınlarında bir BM mevzisine erişimi engelleyen engelleri kaldırma çalışmaları sırasında yakınlarına 4 bomba bıraktı," denildi.

Açıklamada, bu saldırının geçen kasım ayında çatışmaların durdurulması anlaşmasından bu yana "UNIFIL personeline ve mülklerine yönelik en tehlikeli saldırılardan biri" olduğu vurgulandı.

Verilen detaylara göre, bombalardan biri BM personeli ve araçlarının 20 metre yakınına düşerken, diğer üç bomba ise yaklaşık 100 metre mesafeye isabet etti.

Açıklamada, insansız hava araçlarının daha sonra Mavi Hat'ın güneyine döndüğünün görüldüğü belirtildi.

"İsrail ordusu önceden bilgilendirilmişti"

UNIFIL, Marvahin beldesinin güneydoğusundaki bölgede yapacağı enkaz kaldırma çalışmaları hakkında İsrail ordusunun önceden bilgilendirildiğini kaydetti.

Açıklamada, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların askıya alındığı belirtilerek, "BM barış gücü askerlerini ve mülklerini tehlikeye atan her türlü eylem ve görevlerine yapılan her türlü müdahale kabul edilemez. Bu durum, 1701 sayılı kararın ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini temsil etmektedir," ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, "Güvenlik Konseyi tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getiren barış gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğini sağlama sorumluluğu İsrail ordusuna aittir," şeklinde son buldu.

İsrail'in, 27 Kasım'daki ateşkes anlaşmasını ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal ederek bombalama, sızma, hava saldırıları ve Lübnan hava sahasında keşif uçuşları gibi eylemlerini günlük olarak sürdürdüğü biliniyor.

Bugün, İsrail güçleri şafak vaktinde Aytarun beldesine sızarak bir vatandaşa ait çiftliği havaya uçurdu.