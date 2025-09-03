Lübnan'da silahsızlanma planı hükümeti kilitledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da, ordunun silahsızlanma planını görüşmek üzere cuma günü toplanması beklenen hükümet, Hizbullah ve Emel Hareketinin toplantıyı boykot etme tehdidiyle siyasi bir krizle karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile Başbakan Nevaf Selam arasındaki anlaşmazlıklar ve bu ikilinin Hizbullah ve Emel Hareketi ile yaşadığı gerilim, siyasi bir çıkmaz yaratıyor.

Taraflar arasında yürütülen temaslarda, krizi aşacak ortak bir zemin bulunamadı.

Meclis Başkanı Nebih Berri ise Hizbullah ile aralarında bir ayrılık olduğu izlenimi yaratacak her türlü girişime karşı net bir tavır sergiledi.

Hizbullah ve Emel'den boykot resti

Son temaslarda, Hizbullah ve Emel Hareketine bağlı bakanların, oturum gündeminin yalnızca ordu planıyla sınırlı kalması durumunda toplantıya katılmayacakları Cumhurbaşkanı Aun ve Başbakan Selam'a iletildi.

Ayrıca, Başbakan'ın gündeme yalnızca şekli maddeler ekleyerek "İkili"yi tuzağa çekmesine izin verilmeyeceği de vurgulandı.

Daha önce oturuma katılacağını açıklayan Maliye Bakanı Yasin Cabir'e de durumun bildirildiği öğrenildi. Güvenilir kaynaklar, Bakan Fadi Mekki'nin de bu ortak tutumdan ayrılma niyetinde olmadığını belirtti.

Kaynaklar: Bu şartlarda tartışmak mümkün değil

El-Ahbar gazetesine konuşan kaynaklar, İsrail'in ön koşul olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını dayattığı ve herhangi bir güvence sunmadığı bir ortamda, iki tarafın da herhangi bir planı tartışmaya hazır olmadığını ifade etti.

Kaynaklara göre, mevcut durumda hükümetin aldığı karardan geri adım atması veya bunu dondurarak ülke içinde diyaloğa yönelmesi gerekiyor.

Silahsızlanma planının onaylanmasının ülkeyi geri dönülmez bir yola sokacağını belirten kaynaklar, işlerin bu kadar karmaşıklaşması durumunda bir patlamanın "sadece zaman meselesi" olacağı uyarısında bulundu.

Diplomatik baskı artıyor

Lübnan hükümetinin, ABD ve Suudi Arabistan'ın taleplerini mi uygulayacağı, yoksa dış baskılarla ulusal çıkarlar arasında bir denge mi kuracağı merakla bekleniyor.

Tüm dikkatler, Hizbullah ve Emel Hareketinin bu sürece nasıl tepki vereceğine odaklanmış durumda.

Bu süreçte Lübnan'da diplomatik hareketlilik de yaşanıyor. Amerikalı yetkili Morgan Ortagus'un önümüzdeki günlerde Beyrut'a dönmesi ve Fransız özel temsilci Jean-Yves Le Drian'ın da bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu ziyaretlerin, Lübnan üzerindeki baskıyı artırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Haaretz: Takvim son derece esnek tutulacak

Öte yandan İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, konuya ilişkin analizinde, "Lübnan takvimi, olağanüstü bir esneklikle bilinir. Ordunun Hizbullah’ın silahlarını bırakması planını tartışmak üzere hükümetin salı günü toplanması bekleniyordu. Ancak böyle bir oturumun yapılabilmesi, taraflar arasında hazırlıklar, anlaşmalar ve pazarlıklar gerektirir. Tüm bunlar, toplantının cuma gününe ertelenmesine yol açtı," ifadelerine yer verdi.

Gazete, ordunun 31 Ağustos'a kadar hem hükümete hem de Amerikalı özel temsilci Tom Barrack'a sunması gereken planın henüz tamamlanmadığını ve tüm tarafların onayını alıp almayacağının belirsiz olduğunu yazdı.

Haaretz'e göre kesin olan tek şey, "takvimin son derece esnek tutulacağı."

Analizde ayrıca, Washington'un artık sözlerle yetinmediği ve açık bir yürütme kararı istediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan toprakları üzerindeki hava ve topçu harekatı serbestisinin de siyasi pazarlıkların temel kozlarından biri haline geldiği ve müzakerelerdeki en büyük engeli oluşturduğu vurgulandı.