TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay düzenli olarak yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2.04, yıllık bazda yüzde 32.95 oldu. Enflasyon 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39.62 oldu.

Açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri, milyonlar için büyük önem taşıyor. Enflasyon rakamları doğrudan memur ve emekli maaş zam oranlarını ve kira artışlarını belirliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ağustos ayında perakende fiyatlarda yıllık enflasyon yüzde 40.83 olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise 1.84’lük bir artış kaydedildi.

Öte yandan Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG’a göre aylık bazda enflasyon yüzde 3.23 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 olarak gerçekleşti.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 artmış; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşmişti.