Halep Uluslararası Havalimanı yolunda İHA saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası koalisyon güçlerinin Halep Uluslararası Havalimanı'na giden yolda düzenlediği hava saldırısında iki kişinin öldüğünü duyurdu.

Resmi SANA haber ajansı, saldırının bir insansız hava aracı tarafından sivil bir aracı hedef alarak gerçekleştirildiğini daha önce bildirmişti.

Gözlemevinden yapılan açıklamada, saldırının ardından ambulanslar ve itfaiye ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise 25 Temmuz’da Suriye’nin Halep Vilayeti’ne bağlı el-Bab kentinde terör örgütü IŞİD’in “önde gelen” bir liderini hedef alan bir operasyon düzenlediğini ve söz konusu kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.