Seyyid el-Husi: Siyonist plan sadece Filistin ile sınırlı değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, İsrail’in ABD ile ortaklaşa Filistin halkına karşı işlediği “yüzyılın suçunu ve çağın skandalını” sürdürdüğünü vurgulayarak bu suçların ''korkaklar ve suç ortakları için utanç kaynağı'' olduğunu ifade etti.

Perşembe günü Hz. Muhammed'in doğum yıldönümüne ilişkin konuşmasında Seyyid el-Husi, söz konusu tarihin İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırganlığının ikinci yılının sonuna denk geldiğini ve bu saldırıların doğrudan Amerikan desteğiyle yürütüldüğünü hatırlattı.

Seyyid el-Husi, Filistinlilerin acılarının, bebeklere süt verilmemesi ve sistematik açlığın sürdürülmesi noktasına kadar ulaştığını kaydetti.

Abdulmelik el-Husi, İsrail işgalinin Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’ya yönelik günlük ihlallerinin devam ettiğine işaret ederek, bazı tarafların ise bu durumu kendilerini ilgilendirmiyormuş gibi izlediğini belirtti.

Hareketsiz kalmanın veya İsrail ile işbirliği yapmanın hiçbir tarafı sonuçlarından korumayacağını uyaran Seyyid el-Husi, Filistin halkına yönelik baskının, İslam ümmetinin ulaştığı “korkunç düzeydeki insani, ahlaki ve dini çöküşü” ortaya koyduğunu belirterek milletin elindeki tüm alternatif ve seçeneklerin başarısız olduğunu vurguladı.

Ensarullah lideri, “Siyonist plan Filistin sınırlarında durmuyor. Aksine, en büyük suçluları, Ortadoğu’yu değiştirme ve Büyük İsrail’i kurma sloganıyla tüm bölgeyi hedef alan bir projeyi açıkça ilan ediyorlar” dedi.

Seyyid el-Husi, Yemen’in Filistin halkına verdiği desteğin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, vicdan sahibi tüm tarafları, soykırım ve açlığa yol açan Siyonist suçları önlemek için harekete geçmeye çağırdı.

Ayrıca, İsrail ile anlaşan Arap ve İslam devletlerinin mevcut durumunu sürdürmesinin, değerlere aykırı olduğunu ve bölgeyi yıkıma götüreceğini belirtti.