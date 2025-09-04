Soykırımın gölgesinde İsrail bankaları rekor kâr elde etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in beş büyük bankası — Bank Leumi, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot, Israel Discount Bank ve First International — geçen yıl toplam 29,5 milyar NIS (yaklaşık 7,8 milyar dolar) net kar açıkladı.

Leumi ve Hapoalim, Gazze’nin harabeye dönüştüğü ve İsrail’de ekonomik baskıların arttığı dönemde tüm zamanların en yüksek kazançlarını kaydetti.

Bank Hapoalim, dünyanın en büyük egemen servet fonu Norges Bank Investment Management’ın kara listesine alındı.

Fon, etik kaygılar nedeniyle First International Bank of Israel ve FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot ve Bank Hapoalim’den divest etmeye karar verdi.

Bank Leumi ve Bank Hapoalim, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler’in kara listesine alındı.

İsrail Merkez Bankası’nın yüzde 4,5 olarak yüksek tuttuğu faiz oranları, bankaların net faiz marjlarını genişletti. Bu durum, mevduat sahiplerinin bankalara ödedikleriyle kredilerden kazandıkları arasındaki farkı büyüttü ve en çok ekonomik belirsizlikten etkilenen haneleri zor durumda bıraktı.

Artan eleştiriler üzerine İsrail Merkez Bankası, bankaları 2027’ye kadar toplam 3 milyar NIS (790 milyon dolar) mali yardım sunmaya zorlayan bir plan açıklad.

Bank Hapoalim, müşterilerine 100 NIS (26 dolar) nakit veya iki hisse teklif ederek bu adımı “tarihi” bir kurumsal jest olarak tanımladı. Bank Leumi ise Ekim ayından itibaren ipotek ve tüketici kredilerinde bir ana faiz oranını 0,25 puan düşüreceğini duyurdu.

Avrupa’nın önde gelen finansal ailelerinden Rothschild & Co, Liechtenstein merkezli LLB ile Orta Doğu’da servet yönetimini genişletme anlaşması yaptı.

Anlaşma, Rothschild ailesinin Siyonist kolonizasyon döneminde Filistin’de erken yerleşim ve altyapı projelerini finanse ederek yerinden etmeye ve ayrımcılığa katkıda bulunmuş tarihsel rolünü akıllara getiriyor.

Anlaşmayla Rothschild, 1 milyar CHF (yaklaşık 1,12 milyar dolar) varlığı üstlenebilir; bu, Avrupa elitlerinin servetlerini vergi cenneti Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşımak için yaptıkları hamlelerle eş zamanlı gerçekleşiyor.

Uzmanlar, İsrail bankalarının yüksek kârlarını ve sınırlı yardım girişimlerini, savaş ve işgalden kazanç sağlayan bir sistemin simgesi olarak değerlendiriyor.