Washington, Kürtlere sınırlı güvence sunarak HTŞ-SDG krizine müdahale ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki keskin anlaşmazlıkları çözmek için diplomatik girişimlerini artırdığı bildirildi.

Gözlemciler, İki taraf arasındaki saha çatışmalarının giderek yoğunlaşması nedeniyle durumun tam ölçekli bir çatışmaya dönüşebileceği endişesine dikkat çekti.

Kaynaklar, özellikle Süveyda olaylarının ardından iki taraf arasındaki güvensizliğin zirveye çıktığını belirtti.

Kürtler, HTŞ güçlerinin doğuda benzer bir senaryoyu tekrar edebileceği endişesiyle çözüm sürecine karşı daha kararlı bir tavır alıyor.

HTŞ yetkilileri, son 72 saat içinde SDG kontrolündeki bölgelerde kaçırılan roketatarlar ve diğer silahlara el konulduğunu bildirdi.

HTŞ ayrıca, SDG mensuplarının Deyr ez-Zor vilayetindeki temas hatlarından birine sızma girişimini engellediğini açıkladı; SDG ise bu iddiayı yalanladı.

ABD, özellikle HTŞ'nin SDG’yi tamamen dağıtma konusundaki ısrarı nedeniyle en karmaşık konu olan uçurumu kapatmak için yeni öneriler sunuyor. Washington’daki bir kaynak, “Dışişleri Bakanlığı Kürtlere kapılarını kapatmıştı, şimdi yeniden açtı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin kapıları yeniden açmasına rağmen, yetkililer Kürtleri İsrail’in Dürzilere sağladığı korumaya benzer bir güvence beklememeleri konusunda uyardı.

Bir kaynak, “ABD, Kürtlerin önemli tavizler vermesi konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor. İsrail aynı anda iki azınlığı savunamaz; her zaman önce Dürzileri seçer” diye konuştu.

Washington’un, SDG’nin doğuda kontrol ettiği Arap bölgelerinden vazgeçmesini ve petrol sektöründeki tekeline son vermesini beklediği de ifade edildi.