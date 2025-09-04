SDG ve HTŞ: Rakka çatışmaları büyük bir çatışmayı tetikleyecek mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar giderek yoğunlaşıyor.

Rakka kırsalında ölümcül çatışmalar yaşanırken, silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonları engelleniyor, Halep’in doğusunda ise karşılıklı pusu kurma girişimleri sürüyor.

Gözlemciler, sınırlı olayların daha geniş çaplı bir askeri çatışmaya dönüşme ihtimali konusunda alarma geçti.

SDG’nin entegrasyonu ve silah teslimini öngören anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmeler, krizi tehlikeli bir noktaya taşıyor.

Siyaset araştırmacısı Şerzad el-Yezidi, “El-Meşhed El-Leyla” programında, SDG’ye silah kaçakçılığı iddialarını “tamamen uydurma” olarak nitelendirdi.

El-Yezidi, SDG’nin Irak Kürdistanı’ndan Amerikan üsleri aracılığıyla uluslararası koalisyon güçlerinden yüzlerce tır silah aldığını, hafif ve orta silahlarla sınırlı bazı iddiaların ise gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

El-Yezidi, SDG’nin gelişmiş Amerikan ve Batı silahlarına sahip olduğunu, rejimin elindeki hurda Rus silahlarına ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Ayrıca, Pentagon tarafından tahsis edilen bütçenin bu yıl 150 milyon doları aştığını, gelecek yıl ise 130 milyon dolara ulaşacağını ifade etti.

Siyasi araştırmacı Abdullah el-Hamad ise, SDG’ye silah kaçırıldığını doğrulayan birkaç resmi açıklamanın olduğunu belirterek, “Bir silah sevkiyatı ele geçirildi, fotoğraflandı ve kamuoyuna sunuldu” dedi.

El-Hamad, SDG milisleri içindeki bazı grupların, özellikle Kandili grubunun, HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde güvenlik ihlalleri gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.

Kilisenin bombalanması ve IŞİD üyelerinin SDG milisleri aracılığıyla yakalanması olaylarına işaret etti.

Araştırmacı, SDG’nin Mart ayında Mazlum Abdi ile HTŞ lideri Colani arasında imzalanan anlaşmayı devirmek amacıyla, güvenlik adımlarına paralel olarak bazı siyasi provokasyonlar yürüttüğünü kaydetti.