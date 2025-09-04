Papa Francis, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa Leo, Perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik durumu masaya yatırdı.

Görüşmede, bölgede kalan tutukluların serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes sağlanması için müzakerelerin hızla başlatılması gerektiği vurgulandı.

Vatikan açıklamasında, “Tüm tutukluların serbest bırakılması, acilen kalıcı bir ateşkes sağlanması, en çok etkilenen bölgelere insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması ve insani hukuka tam saygı gösterilmesi için müzakerelerin hızla yeniden başlatılmasını umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Herzog, görüşme sonrası X sitesinde paylaştığı mesajda Papa Leo’ya teşekkür etti ve Vatikan’daki karşılamanın sıcak bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.