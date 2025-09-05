İngiltere Başbakan Yardımcısı Rayner vergi skandalı sonrası istifa etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, vergi usulsüzlüğü skandalı nedeniyle görevinden istifa etti.

Sky News ve BBC'nin aktardığına göre Rayner, iktidardaki İşçi Partisinin lider yardımcılığı görevini de bırakacak.

Rayner'ın istifa kararı, Sky News'in bir podcast yayınında, İngiltere'nin güneyindeki sahil kasabası Hove'da satın aldığı daire için damga vergisi ödemediğini kabul etmesiyle tetiklendi.

Podcast itirafı istifayı getirdi

Yaşananlardan işlemi yürüten avukatları sorumlu tutan Rayner, artırılmış vergi ödeme zorunluluğu konusunda kendisini uyarmadıklarını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Rayner'ın ödemediği vergi tutarı yaklaşık 40 bin sterlin.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da gayrimenkul ve arazi alımlarında alınan damga vergisinin oranı, mülkün niteliğine ve alıcının yerleşik olup olmamasına göre değişiyor.

İstifasının ardından Başbakan Keir Starmer'a hitaben bir mektup yayımlayan Rayner, vergi uzmanından ek danışmanlık almadığı için "derin bir pişmanlık" duyduğunu belirtti.

Rayner, "Bu hatanın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu vesileyle, ödenmesi gereken tutarı ödemek dışında hiçbir zaman farklı bir niyetim olmadığını vurgulamak isterim," ifadelerini kullandı.

Starmer: Çok üzücü

Başbakan Starmer ise cevabında Rayner'a teşekkür ederek, "Başbakan yardımcısı, bakan ve İşçi Partisi lider yardımcısı olarak faaliyetlerinizin bu şekilde sona ermesi çok üzücü," dedi.

Angela Rayner, 5 Temmuz 2024'te başbakan yardımcılığı görevine atanmıştı. Rayner, bu görevinden önce 2015'ten bu yana Ashton-under-Lyne bölgesinden Avam Kamarası milletvekili olarak görev yapıyordu.